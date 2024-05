Los procesos de transformación no tienen el apoyo de los oligarcas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que las fuerzas progresistas de Europa tienen la oportunidad de avanzar ante la elección del Parlamento Europeo.

En su conferencia y ante la pregunta del crecimiento de la ultraderecha en Europa, el presidente señaló que debe haber cuidado con quienes dicen ser parte de la extrema derecha o izquierda.

De la condición política en Europa, López Obrador consideró que hubo una “simulación” de la izquierda y afirmó que quienes decían llamarse como “independientes o de la sociedad civil” afectaron las definiciones políticas y se dio el crecimiento de la derecha.

En ese sentido, dijo, quienes están en la derecha y el conservadurismo no respaldan el cambio o las transformaciones.

“Los cambios, las transformaciones no las apoyan los oligarcas, ni grupos de intereses creados, no se va a tener apoyo de los medios convencionales, el apoyo para transformar, el apoyo sincero y seguro es el que emana del pueblo en eso no hay que equivocarse (…) los de arriba se traicionan hasta entre ellos, son las peores traiciones”.