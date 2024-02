La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró como Área Natural Protegida (ANP) a la zona conocida como Tangolunda, Oaxaca, lugar en el que el empresario Ricardo Salinas Pliego opera un campo de golf.

La determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y señala que el sitio tiene una categoría de parque nacional y cuenta con una superficie de 110 hectáreas.

“Se declara área natural protegida, con la categoría de parque nacional, el sitio Tangolunda que, de acuerdo con el Marco Geoestadístico, versión 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en el municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca”.

Sobre la situación jurídica de la zona localizada en la bahía de Huatulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la semana pasada que la superficie en la que el empresario estableció el campo de golf está en medio de dos reservas protegidas, por lo que habría una declaratoria.

Además, aclaró que la concesión de campo de golf no contó con una ampliación en el contrato a favor del dueño de Tv Azteca, pues no aceptaron el avalúo y consideraron que ya no era conveniente entregar el campo de golf.

En 2012, Salinas Pliego recibió una concesión por 10 años por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para tener el aprovechamiento de la zona de Tangolunda.