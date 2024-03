Un grupo normalistas que acompañan a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa irrumpieron en Palacio Nacional; el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no busca la confrontación.

Aunque aclaró que hoy no se reunirá con los padres, el presidente comentó que sí tendrá un encuentro con ellos para mostrarles más pruebas de la investigación.

Consideró que la reacción es una “manipulación” dirigida por el senador Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “buscan hacer daño” a su gobierno.

Pese a la forma en la que los jóvenes ingresaron a Palacio Nacional, López Obrador dijo sentirse seguro y sostuvo que no caerá en una “provocación”.

“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya, la actitud, no es de los padres, sino de los asesores, y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación, y nosotros no queremos para nada la confrontación”.