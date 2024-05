Muestran su “enojo y enseñan el cobre”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre quienes recurren a la expresión “morenacos”, la cual usó el candidato a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez en referencia a los simpatizantes de Morena.

En su conferencia, López Obrador comentó que se enteró de la manera con la que se hace referencia a quienes son partidarios del movimiento de la Cuarta Transformación, situación que, afirmó, antes quedaba en el ámbito “privado”.

“El otro día escucha a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenacos”, comentó López Obrador.

¿Un candidato de Puebla?, señaló un reportero.

“No, no, yo… morenacos, todo esto no salía, ero era en sus pláticas, pero no se aguantan, como está enojados, enseñan el cobre”, respondió el presidente.

El mandatario sostuvo que al mantener este tipo de conductas y permitiendo que la hipocresía impere, no podrá llevarse a cabo la “transformación” del país.

El viernes pasado durante un mitin en Xicotepec, Rivera Pérez, aspirante del PAN, PRI, PRD y PSI, recurrió a llamar “morenacos” a los militantes de Morena para recordar que en 2021 ganó la elección a la presidencia municipal de Puebla a Claudia Rivera Vivanco.

“Porque las encuestas ponen 15, 20, 18 puntos de desventaja y no lo va a poder ganar a los ‘morenacos’, perdón, a los de Morena”.

Tras las críticas, el exalcalde de Puebla publicó un vídeo en X en el que ofreció “disculpas” por usar una “expresión incorrecta”.