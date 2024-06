El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, rechazó que haya habido un llamado de atención de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tras declarar que la reforma judicial iría en septiembre; esta semana aprobarían la propuesta de parlamento abierto.

En rueda de prensa, este domingo en Puebla capital, el morenista comentó que el análisis de la reforma al Poder Judicial se articulará con la visión política de la próxima mandataria. Misma que le “dio la confianza” para que lleve a cabo dicho proceso.

Y es que tras las declaraciones que dio sobre que, en septiembre, cuando se conforme la nueva Legislatura con los diputados federales y senadores electos, de los que él formará parte, se aprobaría dicho tema, causó una caída en los mercados financieros de México.

Derivado de esto, Sheinbaum Pardo declaró no tener conocimiento de ello, pero informó que se analizaría dicha reforma. Por ello es que sugirió que la misma se abriría a la discusión de todos los que tuvieran interés en hacerlo.

“No, cómo crees, claro que no (hubo llamada de atención), simplemente hay un proceso legislativo, si así hubiera sido, ella no lo habría expresado ni me hubiera dicho que coordinaría esto en las dos pistas, en la de los electos y los diputados que están actualmente”.

Ignacio Mier Velazco