Al agradecer el apoyo que obtuvo en la elección del 2 de junio, Claudia Sheinbaum señaló en México habrá continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, el cual inició en 2018 con el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de X, este día, la presidenta electa publicó un mensaje que refiere que habrá un “avance” del proyecto de nación que encabeza la izquierda en México.

“El pueblo de México votó por la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. No hay marcha atrás, vamos por más bienestar, justicia y democracia para nuestro amado país”.

En el vídeo que acompaña al mensaje, se aprecia a Sheinbaum previo a conocer el anuncio del resultado de la elección y en el que anuncia que trabajará porque México sea un país más “justo, democrático, libre y soberano”.

“El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo no les voy a defraudar, a todos lo que caminan y han caminado casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo y que llevan la revolución de las conciencias, gracias por tanto”.