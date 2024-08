El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el intento de detención del exgobernador Javier Corral Jurado es una venganza política de la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien está aliada con César Duarte Jáquez, también exgobernador.

Lo anterior -aseguró- porque, durante su administración, Corral Jurado emprendió una lucha contra la corrupción y acusó de peculado a Duarte Jáquez, quien -hay que recordar- se fue a Estados Unidos y el 8 de julio de 2020, el Departamento de Justicia de dicho país anunció su captura en Miami, Florida.

López Obrador aseguró que Campos Galván y Duarte Jáquez son aliados y el intento de detención de Corral Jurado obedece a una especie de revancha por haberlo investigado cuando fue gobernador de 2016 a 2021.

Sobre la orden de aprehensión de la Fiscalía de Chihuahua contra @Javier_Corral, el presidente @lopezobrador_ dijo que "sin decirle nada" a la Fiscalía de la #CDMX, "policías de Chihuahua quisieron detenerlo", por "diferencias políticas que vienen de tiempo atrás

Sobre la actuación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, quien impidió la detención, López Obrador indicó que la misma debe estar basada en un convenio de colaboración entre los estados, lo cual en este caso no se cumplió.

Además, “como faltan unos días para que designen a Javier Corral como senador de la República” buscaban detenerlo antes de que asuma dicho cargo.

Por abuso de autoridad, Corral denuncia a Campos

Por su parte, el asesor de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en temas de transparencia y anticorrupción emitió un tuit donde señala que ha presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua y del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin por haber “ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad y privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa”.

Agregó: “las autoridades del estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país”.

“En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta ciudad”.

A la Opinión Pública:



Con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer 14 de agosto de 2024, me permito compartir lo siguiente:



1. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción

Corral Jurado es acusado por el diputado local Omar Bazán Flores de enriquecimiento ilícito por no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y por no justificar su origen.

Finalmente, Corral Jurado señaló: “no he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez (…) emprendí (como gobernador) un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora, quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen“, concluyó.