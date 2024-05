Al referir que solo hay casos particulares y no es la Iglesia en general, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobierno emita sanciones en contra de los sacerdotes que, de manera abierta, llamaron a no votar por los candidatos de Morena.

Desde su conferencia, el mandatario consideró que los ciudadanos tienen claro que las posturas expresadas durante el periodo de campaña representan a las estructuras y no a la iglesia en su totalidad.

La opinión del presidente surgió tras preguntarle sobre la distribución de propaganda que afirma que López Obrador impulsará una iniciativa para emprender proceso en contra de sacerdotes y cerrar iglesias.

Sobre la acción de inconstitucionalidad que diputados de la oposición presentaron a la reforma que crea el Fondo de Pensiones, López Obrador señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es “capaz” de echar abajo la propuesta.

“Son capaces de todo, tengo muy mala experiencia, no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, está al servicio de las minorías, son parte de las asociaciones delictuosas que dominaba México. Qué tal que me equivoco y me van a dar ‘mi tenga para que aprenda’, me gustaría”.