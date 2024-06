Las fuerzas armadas están “preparadas” para tener como comandante suprema a Claudia Sheinbaum, ya que sus integrantes son “leales y disciplinados”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de este martes, el mandatario respondió así ante la pregunta de si el Ejército aceptará como su jefa a su sucesora, de quien dijo la ve “muy fuerte”.

Destacó que en su mandato, los integrantes de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), han sido “clave” para avanzar y poner en marcha proyectos de obra pública, el combate a la delincuencia, garantizar la paz entre la población y la operación de la Guardia Nacional.

A la par, sostuvo que hay sectores que buscan “socavar” a las fuerzas armadas, con el único fin de que intereses ajenos al país sean las que manejen al Ejército.

México necesita de contrapesos, aseveró López Obrador al indicar que la oposición no debe ser de palabra ni estar sujeta a intereses de un grupo, sino aportar para favorecer al pueblo.

Al reiterar que tras la elección de 2 de junio, el bloque que conformaron PAN, PRI y PRD debe entrar en un periodo de reflexión y asumir que si no obtuvieron resultados favorables, es porque no le “tienen amor ni respeto al pueblo”.

De la posibilidad de que desde la oposición inicie una campaña en contra de Sheinbaum y que las descalificaciones sean por su género, López Obrador descartó que, de darse este tipo de mensajes, logren resultados.

“No es lo mismo la ofensa a una mujer, no tienen razón, les aconsejaría que se serenen y que definan una estrategia, se necesita la oposición , se necesita que haya contrapesos, pero que sea una oposición que aporte, que sea critica desde luego, no sumisa, que no sean paleros, pero que estén pensando en intereses superiores, en generales, pensando en la gente, en la nación”.