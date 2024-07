Fallecieron siete jóvenes de entre 21 y 22 años luego de un accidente donde la camioneta en la que viajaban cayó en el río Calzadas en Coatzacoalcos, Veracruz. Las víctimas estudiaban la universidad en Veracruz y Puebla, festejaban el cierre del ciclo escolar.

Se trata de cinco mujeres y dos hombres quienes perdieron la vida durante una tormenta eléctrica que cayó en este municipio al sur de Veracruz. De acuerdo con medios locales, el incidente se presentó durante la noche del sábado 13 de julio mientras los jóvenes también celebraban el inicio de vacaciones.

Al percatarse de la situación, vecinos llamaron a las autoridades por lo que elementos de Protección Civil municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal, Fuerza Civil y Cruz Roja arribaron al lugar. Fueron elementos de protección civil quienes, con grúas, lograron rescatar los cuerpos de las víctimas y la camioneta.

Identificaron a las víctimas como María Díaz Pelayo, Mayra Reyes Sánchez, Katelyne Toledo y Pablo López Guerrero de 21 años. Así como Perla Álvarez Pacheco, Luz Paulina Hernández, y Julio Vizcaino de 22 años.

Pese a las maniobras que realizaron los rescatistas ya no pudieron rescatar con vida a los jóvenes. Los vecinos señalaron que los demás jóvenes que se encontraban en la fiesta no reportaron inmediatamente la situación. Añadieron que el lugar de la fiesta es un establecimiento cerrado que se alquila para fiestas privadas, por lo que, desde afuera, no se observa lo que pasa dentro.

¿Cómo fue el accidente en el que fallecieron 7 jóvenes en Coatzacoalcos?

Una de las versiones apunta a que los jóvenes trataban de sacar una lancha del río con ayuda de la camioneta, pero la fuerza del oleaje los arrastró. Por lo que cayó la camioneta junto con los estudiantes dentro de ella, quedando atrapados por el río y el peso de la camioneta tipo suburban.

Mientras que otras versiones señalan que la camioneta quedó estacionada entre las calles Aguamarina y Perla, en la colonia Elvira sobre una pendiente. Sin embargo, señalan que el conductor no activó el freno de mano, por lo que la camioneta pudo deslizarse sobre la pendiente hasta caer el río.

Al respecto, las autoridades aún no confirman ninguna versión, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.