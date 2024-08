El pronunciamiento hecho por Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, de reconocer como ganador de la elección en Venezuela al candidato de la oposición, fue un “exceso” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el mandatario la postura mostrada por el representante del gobierno de Joe Biden “no ayuda a la armonía de las naciones”, a la par que, advirtió “se están extralimitando”.

“Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país, Eso no tiene nada que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, la libertar y la soberanía de los pueblos”.