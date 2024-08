El gobierno de Estados Unidos solo entregó información “elemental” sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que “no hay cooperación”.

A dos semanas de la captura de los integrantes del Cártel de Sinaloa, el mandatario señaló que la autoridad estadounidense no ha aclarado sobre la aeronave en la que viajaron Zambada y Guzmán López, así como la identidad del piloto y cómo ocurrió la detención o si se trató de una entrega pactada.

“No ha habido más (información) solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía (General de la República) está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos en este caso, no nos han dado información”, declaró en la conferencia de este viernes.