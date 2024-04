La banda de rock estadounidense Interpol ofrecerá un concierto gratuito el próximo sábado 20 de abril a las 19:00 horas en el zócalo de la Ciudad de México.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza anunció que la presentación de la banda originaria de Nueva York, parte de la petición de los habitantes de la Ciudad de México por escuchar a grupos de rock en inglés.

Durante la conferencia, la secretaria señaló que Interpol buscó a las autoridades de la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el zócalo, ya que sus presentaciones han sido en festivales privados.

La banda de rock neoyorquina @Interpol se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual ha sido testigo de un sinfín de eventos políticos y culturales. La cita es el sábado 20 de abril a las 19:00 horas.



En vídeo que se transmitió en la conferencia, el líder y vocalista de Interpol, Paul Banks señaló que están “emocionados” por el concierto.

“Están emocionados por tocar en un lugar tan histórico y bellos, así que esperamos verlos ahí para hacerlo aún más especial”.

Interpol es una de las bandas más representativas del rock indie que resurgió al inicio del año 2000 y que tiene dentro de sus exponentes a The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Metric, Jet, entre otras.

@Interpol viene a la Ciudad de México. Este próximo 20 de abril no te pierdas la presentación de esta banda internacional en el Zócalo, a partir de las 19:00 horas. Entrada libre.

La presentación de grupo neoyorkino es parte de la oferta cultural del gobierno de la Ciudad de México.

Durante la actual gobierno de la Ciudad de México, en el zócalo capitalino se presentaron artistas nacionales como Grupo Firme y la cantante Julieta Venegas.

También ofrecieron conciertos el grupo de rock argentino, Los Fabulosos Cadillacs, y los cantantes españoles Joan Manuel Serrat y Rosalía.

¿Quiénes conforman Interpol?

Interpol inició en 1997 en Nueva York conformado por Paul Banks, Carlos Dengler, Daniel Kessler Greg Drudy, quien dejó la banda en el año 2000, lo que permitió a Sam Fogarino incorporarse al grupo.

Su álbum debut es Turn on the bright lights publicado en 2002 y para 2004 lanzaron su segunda placa titulado Antics.

A estos discos le siguieron Our Love Admire (2007), Interpol (2010), El Pintor (2014), Marauder (2018) y The Other Side of Make-Believe (2022).

Actualmente la banda está integrada por Banks, Kessler y Fogarino.