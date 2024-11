Tras recibir la medalla Carmen Serdán en Puebla, la escritora Elena Poniatowska Amor resaltó que cree y admira a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y pide organizarse para recuperar el presupuesto federal destinado a la Secretaría de Cultura.

Así respondió a la pregunta sobre el recorte del 30 por ciento en el sector cultural que la multipremiada literata consideró grave el pasado martes.

Poniatowska Amor señaló que conoce a la presidenta “desde hace años” y que ella sabe que “lo que México le da al mundo es su extraordinaria cultura”. Por ello, llamó a “colaborar en resaltar la importancia de la cultura” para demostrar porque no debe existir un recorte en el rubro.

“A mi no me toca pedir revertir el recorte, pero creo que, si todos colaboramos en difundir la idea de la importancia de la cultura mexicana, si se lograría que el recorte no fuera tan grande.”

Elena Poniatowska Amor