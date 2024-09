Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) realizaron bloqueos en diversas vialidades de la ciudad de Oaxaca demandando una capacitación y, tras retirarse en autobuses, fueron alcanzados por elementos de la Policía Estatal para reprimirlos.

Los normalistas se encontraban en la calzada Héroes de Chapultepec donde permanecieron desde las 09:30 horas hasta las 18:30 horas del pasado jueves. Allí, acusaron que funcionarios de gobernación estatal los amenazaron vía telefónica para que levantaran el bloqueo. Posteriormente, fueron integrantes de sindicatos de transportistas quienes acudieron para exigir la devolución de sus unidades que habrían retenido.

Tras esto, acudieron elementos de la policía estatal con equipo antimotines y rifles de asalto hasta el retiro de los estudiantes en sus autobuses. Sin embargo, al llegar a la avenida de las Etnias, detrás del Centro Regional de Educación Normalista de Oaxaca, tres camionetas de los policías les cerraron el paso.

Los policías ordenaron a los normalistas abrir las puertas de las unidades de transporte público y descender de ellas, pero se negaron. Ante ello, los agentes procedieron a disparar gases lacrimógenos al interior de las unidades obligándolos a salir.

Vecinos difundieron videos de la represión donde se observa como los policías de Oaxaca golpean a los estudiantes que ya habían descendido. Entre las agresiones, se observa a un agente apuntar contra los estudiantes y uno más disparar un proyectil de gas a los pies de los normalistas.

¿Qué demandan los normalistas en Oaxaca?

Los estudiantes normalistas sostienen desde el miércoles bloqueos y protestas en la capital oaxaqueña demandando la impartición de un diplomado. Este forma parte de la currícula para quinto semestre de la generación 2022 y hace dos años se pactó con las autoridades.

Al respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) señaló que el diplomado ya está programado para el mes de octubre. Por ello, llamaron a padres de familia de la normal, identificar si realmente son sus hijos quienes se encuentran entre los manifestantes.

Ante ello, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) repudió las agresiones que dejó 10 heridos, dos de ellos con fracturas.

Además, criticaron las descalificaciones por parte de las autoridades estatales como Jesús Romero López, secretario de Gobierno. Quien se habría comprometido a no reprimir y no caer en provocaciones al mismo tiempo de señalar que las exigencias de los normalistas ya están cumplidas.