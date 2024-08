Desde Iztapalapa, la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, señaló que su administración será austera, con derechos ciudadanos y democrático, esto durante las asambleas que llevó a cabo en la Macroplaza y la Utopia Meyehualco.

Este martes 6 de agosto, agradeció ante más de 30 mil habitantes de esta demarcación su participación y entrega en las elecciones del pasado 2 de junio. Luego de que gobernó la alcaldía de Iztapalapa en dos ocasiones.

“¡Te amo Iztapalapa! Gracias a la ciudadanía que siempre tuvo conciencia de la importancia de esta votación; tuvimos una votación histórica aquí en Iztapalapa y amor con amor se paga, así que Iztapalapa está en mi corazón y vamos a gobernar la Ciudad de México con el corazón lleno de Iztapalapa. Nuevamente Iztapalapa se convirtió en el bastión de la lucha por la transformación. ¡Viva el pueblo de Iztapalapa!”

Al continuar con su gira de agradecimiento, la próxima mandataria capitalina mencionó que el 5 de octubre, cuando asuma la Jefatura de Gobierno, trabajará para hacer de Iztapalapa y de la Ciudad de México un territorio de derechos plenos en donde todas y todos vivan con bienestar.

“Queremos a Iztapalapa más igual, no pedimos nada que rebase a otros lugares, pero tampoco menos, ese es el punto, eso es combatir desigualdades, no podemos gobernar igual cuando hay zonas que tienen todo y hay zonas que les falta mucho por hacer; así que combatir las desigualdades en esta ciudad es hacer más igual a Iztapalapa, es hacerla menos desigual a la Ciudad de México.”

Clara Brugada sostuvo que “es un orgullo salir de Iztapalapa para gobernar a la Ciudad de México” y aseguró que su administración estará guiada por los valores de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Tenemos grandes retos, pero sabemos que de la mano de la ciudadanía resolveremos todos los problemas. Vamos a ser un gobierno austero y un gobierno que haga efectivos los derechos de la gente, vamos a gobernar para combatir la pobreza, para ampliar la democracia; vamos a gobernar para que ustedes y la Ciudad de México se sientan orgullosos del gobierno de la Ciudad.”

La morenista aseguró que su objetivo es que la Ciudad de México sea sustentable, justa y democrática y que Iztapalapa se convierta en una zona de prosperidad y siga siendo ejemplo de desarrollo y avance.

Se dijo consciente que la prioridad número uno de la alcaldía es el agua y -en ese sentido- anunció que gobernará de la mano de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para resolver este problema.

“El otro gran tema es la seguridad, así que aquí en Iztapalapa vamos a construir territorios de paz e igualdad; lugares en donde tenemos problemas, muchos problemas de inseguridad, vamos a desarrollar un plan que pacifique estos territorios, y cómo, atendiendo las causas y los problemas fundamentales.”

Informó que en Iztapalapa se construirá una sede de la Universidad Rosario Castellanos y cinco utopías más, incluida la de Barrio San Miguel, y anunció que en los próximos días se inaugurará la utopía Estrella y la utopía de las Mujeres.

Asimismo, dio a conocer que pondrá en marcha el programa “DO, RE, MI, FA, SOL” que se enfocará en la formación de orquestas musicales en todas las escuelas públicas de la capital.

“Aquí en Iztapalapa tenemos una tarea muy importante que son las escuelas; somos la alcaldía con más escuelas y muchas escuelas abandonadas, me refiero que necesitan mucho apoyo, que no basta con lo que se ha hecho. Así que vamos a invertir para que todas las escuelas de la ciudad se conviertan en escuelas de mil, que sea el mejor espacio público de la comunidad porque ahí viven los niños durante horas.”

Finalmente, la jefa de Gobierno electa invitó a la ciudadanía a acudir a los foros de la Reforma Judicial para conocer sobre la propuesta presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Es la hora de transformar lo que pasa en el Poder Judicial y que el pueblo elija a sus magistrados y jueces”, afirmó.

Clara Brugada Molina estuvo acompañada por la alcaldesa electa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz y por integrantes de su equipo de trabajo, así como de legisladoras y legisladores locales y federales electos. El próximo jueves visitará las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.