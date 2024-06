El tercer fin de semana de su gira en conjunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum realizarán un recorrido en el Tren Maya que iniciará en Campeche y concluirá en Cancún.

En su conferencia, el presidente comentó que iniciarán sus actividades en Campeche, punto en el que supervisarán el Museo de Edzná y la construcción del hotel a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De ese punto partirán a Mérida, Yucatán y concluirán sus actividades en conjunto con la presidente electa en Cancún; en ambos puntos realizarán reuniones de evaluación del proyecto del Tren Maya.

La gira de López Obrador y su sucesora inició en 14 de junio con el recorrido de Coahuila, Tamaulipas y Durango, punto en donde evaluaron los proyectos del rescate de los mineros de Pasta de Conchos, el nuevo Centro de Aduanas y proyectos hídricos para la región para la Laguna.

El pasado fin de semana, visitaron Minatitlán, Veracruz y Oaxaca para evaluar proyectos de Pemex, el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la entrega de apoyos a damnificados del huracán Aghata.

Con Sheinbaum, la transición será tersa

La transición será tersa y no habrá contratiempos, afirmó López Obrador al reiterar que la economía mexicana atraviesa por un buen momento.

El panorama financiero consideró es consecuencia de un manejo responsable de las finanzas públicas, el incremento en la recaudación, la llegada de inversión extranjera y la estabilización en el tipo de cambio del peso frente al dólar.

En ese sentido, aseguró que a México le irá muy bien en el periodo que en octubre arrancará Claudia Sheinbaum, ya que “aprovechará que se sentaron las bases de la transformación” entre las que mencionó que mencionó ya no hay condonación de impuestos, no se permite la corrupción y no está permitido entregar los bienes del pueblo a particulares.