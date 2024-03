Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, presentó la estrategia de seguridad que implementaría de llegar a ser presidenta de México. Cómo parte de los cinco ejes que la integran, las fiscalías, la Guardia Nacional y el Poder Judicial de la Federación (PJF) son instituciones que fortalecerá.

Sheinbaum Pardo subrayó la honestidad, la atención a las causas, la coordinación y el combate a la corrupción como la base para lograr la paz, seguridad y justicia. Puntualizó que la política de seguridad que propone es la construcción de la paz y no la guerra, aunque eso no excluye garantizar el combate a los delitos y el crimen.

Respectó de la Guardia Nacional, señaló que serán elementales para coordinar el combate al delito en el país y con las policías estatales. Mientras que las fiscalías se sumarían en esta coordinación en para homologar estrategias respecto a la persecución del delito. Por su parte, confió en que la reforma al PJF sea aprobada, por lo que espera que en 2025 se someta a consulta la designación de jueces, ministros y magistrados.

Además, resaltó que es la única candidata en la contienda que ha presentado resultados, ya que al frente de la capital disminuyó los índices delictivos. Por lo que asegura que, al aplicar la estrategia a nivel nacional, podrá acelerar la disminución de los delitos y la percepción de inseguridad en el país.

Explicó que, durante el actual sexenio, hubo una reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos gracias a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que, de haber continuado con la tendencia del gobierno anterior, los homicidios habrían incrementado al 30 por ciento.

Estrategia de seguridad de Sheinbaum

La ex directora del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, Beatriz Adriana Olivares Pinal destacó la importancia de atender las causas. Especialmente a través de la inclusión de jóvenes sin criminalización, sin discriminación y sin estigmatización como lo hizo el programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

El candidato de Morena al Senado, Omar García Harfuch, expuso la importancia del fortalecimiento y coordinación de todas las instancias de seguridad. Esto, para lograr resultados en la reducción de la delincuencia, con estrategia e inteligencia para combatir delitos de alto impacto y combatir al crimen organizado.

Ernestina Godoy Ramos, también candidata al Senado manifestó que la autonomía de las fiscalías no impide la colaboración con las entidades de gobierno. Por lo que subrayó la importancia de construir modelos específicos para el combate a los diversos delitos. Cómo el desarrollo de la perspectiva de género para la procuración de justicia, el modelo de atención temprana, modelo de búsqueda de personas desaparecidas, modelo para mejorar las capacidades del personal y la atención integral a víctimas.

Finalmente, el Coordinador de las Mesas de Justicia en el Proyecto de Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó la importancia de construir un sistema integral para consolidar un sistema de justicia efectivo. El cual debe estar basado en la experiencia y no en ocurrencias, con coordinación y que incluya una reforma al PJF. Resaltó la importancia de fortalecer la defensoría pública para garantizar el acceso a la justicia independientemente del nivel económico de las personas.

República Segura y con Justicia