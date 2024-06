Las labores para rescatar los restos de los 63 mineros sepultados en Pasta de Conchos continuarán, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador; de la investigación, indicó que está sigue por lo que todavía no puede adelantar parte de las indagatorias.

Antes de finalizar su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dijo que es “satisfactorio” que los responsables de labores de rescate encontraran restos óseos, lo que demuestra que casos como el de Pasta de Conchos no deben ser abandonados.

En cuanto a la responsabilidad de Grupo México, empresa que maneja Pasta de Conchos, evitó hacer algún pronunciamiento e indicó que es necesario esperar las indagatorias para conocer lo que sucedió en Pasta de Conchos en febrero de 2006.

Este miércoles, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron del hallazgo de restos humanos, a 18 años de la explosión en la mina localizada en Coahuila.

Los restos óseos fueron localizados a 146 metros de profundidad en la zona en la que 13 mineros podrían haberse refugiados tras el derrumbe.

Este viernes, el presidente López Obrador acudirá a la mina de Pasta de Conchos para reunirse con los familiares de las víctimas y estará acompañado de su sucesora Claudia Sheinbaum.

Este encuentro es parte de la gira en conjunto que López Obrador y la presidenta electa tendrá en los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Además, el presidente dijo estar seguro de que en caso de que su administración no concluya con las labores de rescate de los 63 mineros, las acciones las retomará Sheinbaum.

“Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo gobierno. Claudia es tan sensible (…) porque imagínense, queda esto pendiente con alguien que no le importa o que no está del lado del pueblo, sino del lado de los potentados”.