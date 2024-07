El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de la zona fronteriza de Chiapas a no “engancharse” y apoyar a los grupos criminales que se están enfrentando para controlar esa región.

En la conferencia de este martes, el mandatario reconoció los enfrentamientos generados por la disputa que dos grupos mantienen en los límites de Chiapas y Guatemala, pero alertó a la población a no respaldar a los criminales a cambio de una despensa.

“Es que hay dos grupos que están confrontados y entonces quieren tener bases de apoyo de las comunidades que, con cuidado, con prudencia, pero no se dejen enganchar, no se enrolen porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien”.