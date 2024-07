El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una carta a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, para comentarle que el cierre de la frontera no resolverá la situación migratoria y afectará la relación comercial entre ambos países.

En la conferencia de este viernes, el mandatario señaló que enviará el documento a “su amigo” para explicarle, con argumentos, que los migrantes que ingresan a Estados Unidos no llevan droga y solo busca “trabajar honradamente”.

Agregó que aprovechará para comentarle que debe mantenerse la integración comercial entre México y Estados Unidos, pues optar por un cierre de la frontera afectará más a los estadounidenses.

“Le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira que los migrantes que van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país muy próspero, eso se debe de aclarar y también informarle que nos ayude a la reintegración económica, y que no se resuelva nada con cerrar la frontera, no se debe ni se puede”.