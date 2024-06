En Xochitlán de Vicente Suárez, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, el partido Pacto Social de Integración (PSI) postuló a Concepción De Aquino Jacobo, vecina del municipio, a una regiduría sin su consentimiento.

De acuerdo al testimonio de la víctima, de Aquino Jacobo había sido registrada como candidata propietaria la regiduría número cuatro. Es decir, de obtener la mayoría de votos, pasaría a formar parte del equipo de Enola Moreno Juárez, candidato a edil.

Aclaró que no procederá jurídicamente sobre la situación, pues no son personas que anden involucradas en los procesos electorales. También mencionó que no militó en el partido o que haya votado alguna vez por él.

“No nos pidieron documentación ni nada, no me gusta estar en la política, vaya ni al candidato conozco o a alguien del partido”, expresó.

Refirió que fue a mediados de mayo fue cuando se dio cuenta de está situación, pues vecinos del lugar le dijeron que ella estaba registrada. Asimismo, sumó que desconoce si el candidato hizo hecho campaña, puesto que PSI nunca ha gobernado el municipio.

Agregó que ella no es el único caso en la comunidad, pues está el caso de su vecina de nombre Alondra Romero Vázquez, quién fue registrada como candidata suplente a edil de Fabiola Rojas Soto, ambas sigladas por Nueva Alianza.

Registran a candidatos sin consentimiento en Puebla

De acuerdo el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Puebla en el titulo II Del procedimiento de registro de candidatos, establece que la responsabilidad de la autoridad solo corresponde verificar los requisitos que la ley marca.

En ese tenor, en el artículo 31 señala que la autoridad analizará los documentos respectivos del registro del candidato en cuestión que solicita la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE).

Posterior a ello, el Consejo General resolverá o negará el registro, en caso de alguna observación u omisión.

Finalmente, es menester señalar que existe esa laguna legal sobre en quién rea la responsabilidad sobre este tipo de candidaturas y, aunado a ello, si se sancionará de alguna u otra forma.