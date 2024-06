En entrevista, Tonantzin Fernández, presidenta electa de San Pedro Cholula señaló que está enfocada en la integración de su próximo gabinete que la acompañará en el Gobierno de San Pedro Cholula y el diseño de las primeras acciones que impulsará a partir del 15 de octubre.

“Quiero decir que lo más importante es que estamos concentrados en el tema de la transición, en el tema de conformar el gabinete y las primeras acciones contundentes sobre todo en materia de seguridad y hoy en eso estamos enfocados”.

La alcaldesa electa de #SanPedroCholula, @TonantzinFdz, invita a la segunda edición de la Feria del Cacao 🍫 😋 en San Francisco Cuapan, la cual se realizará el 29 y 30 de junio en esa junta auxiliar. pic.twitter.com/Lu3vbhe6DH — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 27, 2024

Fernández Díaz adelantó que la próxima semana se reunirá con la presidenta municipal en funciones, Paola Angon Silva, para comenzar los primeros acercamientos para el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.

Por lo que hace a la impugnación de Roxana Luna “ya no es tema” y no me distrae del proceso de transición, aseveró.

Minimizó los recursos legales promovidos por la ex candidata de la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” e incluso aseguró que no procederán en los tribunales porque carecen de sustento jurídico.

Feria del Cacao 2024 en Coapan

La presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, invitó a que la ciudadanía asista los días 29 y 30 de junio a la Feria del Cacao 2024 la cual se realizará en la junta auxiliar de San Francisco Coapan.

Como presidenta electa se comprometió a impulsar esta feria tradicional considerando la importancia de esta bebida prehispánica.

Consideró importante llevar esta bebida a Nueva York y otras ciudades con comunidades de migrantes poblanos, para que no olviden los sabores de su tierra.