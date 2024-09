La Sala Regional de Ciudad de México del Tepjf, rechazó una queja de Roxana Luna Porquillo en contra de Tonantzin Fernández Díaz, alcaldesa electa de San Pedro Cholula. En ella, acusaba irregularidades en los gastos de campaña de la morenista.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió el recurso de apelación SCM-RAP-59/2024, contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). En señaló que Fernández Díaz presuntamente entregó tinacos para pedir el voto a favor.

Ante ello, el Tepjf resolvió que “la parte recurrente carece de legitimación”, pues no encontró omisiones en los reportes de ingresos y egresos de la edil electa.

Es importante mencionar que por parte de la candidata de alianza “Mejor rumbo para Puebla” integrada por PAN-PRI-PRD-PSI, Luna Porquillo no se reconoció el resultado de elección del pasado 2 de junio. Por ello, presentó diversas quejas para intentar revertir la situación.

En ese orden de ideas, Luna Porquillo emitió un mensaje desde sus redes sociales donde aclaró que el Tribunal sólo “resolvió el tema de fiscalización, pero en nada soluciona el tema de fondo de la elección de Cholula”.

Explicó que no pondrá a discusión si tiene razón o no, pues lo que sigue es “valorar con los abogados si volveremos a impugnar”. Aclaró que además de esta impugnación, existen otras dos: una por el use de imágenes religiosas y otra por la sustitución de funcionarios el día de la elección.

Advirtió a todos aquellos que ya pronostican una derrota “oficial” que se mantengas tranquilos. “Esto aún no ha terminado, y podrían llevarse una sorpresa”, dice en el comunicado.