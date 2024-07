Edmundo Tlatehui Percino, alcalde de San Andrés Cholula, lamentó la renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) de Francisco Fraile, quien dijo siempre ha sido un referente en el partido, por lo que señaló que esta situación refleja la crisis política del partido.

Como parte del discurso del edil señaló que la renuncia sorprendió a muchos, “pero yo quiero platicar con él y convencerlo de que regrese al partido donde su presencia alienta a nuevas generaciones a seguir con los principios del partido”, expresó el edil.

Y Señaló entonces la importancia de que el AN en Puebla se abra a la militancia y sean los 22 mil militantes quienes elijan a los próximos dirigentes estatales y que esta decisión “ no sea a través del Consejo estatal, porque son unos cuantos panistas y no los 22 mil militantes en el estado”. Remarcó Edmundo Tlatehui.

La 14 oriente se queda de un solo sentido: Tlatehui

En otra parte de la entrevista, Edmundo Tlatehui, informó que el ayuntamiento de San Andrés Cholual determinó dejar en un solo sentido la circulación vial de la 14 oriente, esperando que no vaya a complicar el tráfico vehicular de la zona, por las obras que ya iniciaron para sustituir drenaje sobre la calle 5 de Mayo.

Esta obra consiste en sustituir la vieja tubería de asbesto por tubería de polietileno de alta densidad de un mayor diámetro que sustituya la tubería de hace 30 años.