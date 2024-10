El alcalde electo de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, anunció que su director de Seguridad Pública Municipal será un integrante de la Secretaría de Marina, a partir del 15 de octubre que asuma funciones, ya que es un rubro prioritario al ser una demanda de los ciudadanos.

En entrevista, previo al festival de la matanza para dar inicio a la temporada de Caderas en la hacienda Doña Carlota de este municipio, el próximo edil manifestó que se mantiene aún la evaluación de las personas consideradas dentro de esta dependencia, lo cual dará a conocer en los siguientes días.

Sostuvo que como autoridades tienen que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, por ello es que se tendrán a funcionarios capacitados para dar resultados desde los primeros días en la segunda ciudad más importante del estado.

“Decirle a Tehuacán que hay mucho por hacer, tenemos ya algunos perfiles, sabemos que hay temas delicados, pero sabemos ya cómo los vamos a resolver y eso igual lo veamos haber con el apoyo de la gente, por eso lo las seguro es que sea un marino el encargado de la seguridad”, expresó.

#Ángulo7Informa ll @Dr_Barroso24, alcalde electo de Tehuacán, anunció que el titular de la Secretaría de Seguridad será un mando militar, pues es un rubro que debe tener atención y el sábado lo dará a conocer antes de que asuma funciones el martes.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/tCYCaXLtb0 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 10, 2024

Sin dar mayores detalles, el Alejandro Barroso comentó que hay varios perfiles militares, civiles y policíacos, pero todo parece indicar que se inclinará por un mando militar.

Sin embargo, se reservó revelar quiénes figuran con posibilidades de asumir la titularidad de la dirección de Seguridad Pública, pues eso será el sábado en una rueda prensa.

Pero hizo énfasis en que será un mando que conozca las necesidades de la ciudadanía, las carencias que tiene la corporación, pero lo esencial será el combate a la delincuencia.

Es de mencionar que el miércoles el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, sostuvo una reunión con 22 ediles que asumirán funciones, con quienes abordó el tema de seguridad y con los que se acordó que sus mandos serán militares y marinos a partir del 15 de octubre.

Alista proyecto para problema de basura

En otro tema, Barroso Chávez señaló que se trabaja en un proyecto para dar solución a la problemática de la basura que se tiene en el municipio desde hace varios meses, luego de que fue clausurado y cerrado de manera definitiva el relleno sanitario de Santa María Coapan.

Agregó que una vez que llegue al ayuntamiento analizará el estado en el que se encuentra dicho servicio, pues es indispensable para el municipio y no puede minimizarse.

No obstante, adelantó que no se contempla mantener el convenio con el ayuntamiento de Ciudad Serdán para depositar los desechos en su relleno, ya que se han tenido problemas con dicho municipio y es mejor no seguir con ello.