Por estar involucrado en casos de abuso sexual, violación, y por presuntamente controlar una red de tráfico de personas, el famoso empresario, productor, y rapero, Sean Combs –mejor conocido como “Diddy”, o “Puff Daddy”– enfrenta varios juicios civiles.

Hasta el momento, el artista –conocido por ser el intérprete de éxitos como “I’ll Be Missing You”, y productor de discos legendarios cómo “Ready To Die” de The Notorious B.I.G– ha negado y criticado todas las acusaciones, tachándolas de “infamias”.

Pese a ello, el pasado 25 de marzo, agentes federales del gobierno de Estados Unidos, allanaron dos propiedades del empresario afroamericano. Estas están ubicadas en Los Angeles, y Miami, donde presuntamente cometió parte de los actos por los que se le señalan.

El proceso contra el rapero comenzó oficialmente a finales del 2023, después de que la cantante Casandra Ventura, y la actriz Joie Dickerson-Neal, denunciarán al productor. Esto a través de redes sociales, y en tribunales.

Los primeros testimonios

Fuente: Hello Beautiful

La primera ficha de domino en caer fue el caso de la exnovia de Combs, Casandra Ventura. En noviembre del 2023 dijo –ante sus abogados, y autoridades policiales– que fue víctima de violación, tráfico de blancas, y abuso físico.

En su demanda, la cantante y bailarina, declaró que el hombre le obligaba a tener encuentros sexuales no deseados con personas a quienes ella no conocía, además de abusar psicológicamente, físicamente, y sexualmente, de su persona.

A pesar de esto, la mujer y el famoso productor llegaron a un acuerdo pacífico fuera de los tribunales, pero eso solo fue el principio. Este hecho eventualmente inspiraría a otras víctimas a vocear su experiencia.

Fuente: Daily Newsweek

Pocos días después de que la situación con Ventura se “resolvió”, la modelo y actriz, Joie Dickerson-Neal, interpuso una demanda aún más fuerte y sólida que la ofrecida por Ventura, señalando de forma más específica las presuntas acciones del rapero.

La mujer acusa a Puff Daddy de intoxicarla sin su consentimiento, abusar de ella sexualmente, y grabarlo todo para extorsionarla. Esta situación supuestamente ocurrió cuando el empresario apenas comenzaba su carrera en 1991.

Una red ilícita de poder y música

Fuente: Hollywood Unlocked

Tres meses después, el productor y videografo, Rodney Jones –conocido como “Lil Rod”– presento una demanda contra Combs, con acusaciones similares a las de Ventura y Neal.

El hombre de 44 años alega que durante el 2022 fue acosado sexualmente por personas allegadas a Diddy. Señaló al rapero de intoxicarlo sin su consentimiento, y obligarlo a tener encuentros sexuales no deseados.

En la demanda de Jones, también lanzo la acusación más grave en contra del rapero neoyorquino. Mencionó que este es el presunto jefe, y líder, de una red de trata de personas que radica en Los Angeles, Nueva York, y Miami.

Fuente: Snopes

De acuerdo al documento jurídico, durante fiestas de índole sexual organizadas por el empresario, grupos de personas –entre ellas presuntas menores de edad– se prostituían.

Algunos de las figuras señaladas de haber sido invitadas a estas fiestas son; el rapero conocido como “50 Cent”, el productor y cantante “Usher” Raymond, la artista conocida como “Nicki Minaj”, y el Príncipe Harry, de la familia real británica, entre otros.

¿La caída o sólo otra controversia?

Fuente: Google Earth Credito: © Google Earth

Pero las 3 acusaciones ya mencionadas sólo son el inicio, ya que tres mujeres anónimas también presentaron la suyas. Estas acusan al empresario de prostituirlas.

De acuerdo a la demanda, Puff Daddy les atraía prometiéndoles un avance inmenso en sus carreras artísticas, para luego abusar de ellas, extorsionarlas, y obligarlas a tener relaciones con quienes les ordenaba.

Curiosamente, esta no es la primera vez que el productor es investigado. Durante los 90’s se le asocio con el asesinato de su mejor amigo Chis Wallace, conocido como The Notorious B.I.G, y el legendario Tupac Shakur.

Fuente: People

Asimismo, en el pasado fue investigado por su relación con pandillas, así como por presunto tráfico ilícito de armas. Esta acusación también ha resurgido en la demanda planteada por el equipo legal de Rodney Jones.

Entre quienes también son mencionados cómo asociados cercanos a los crímenes del rapero, se encuentra su hijo, Justin Dior Combs, quien es acusado de abusar de múltiples mujeres.

Por el momento los juzgados continúan la investigación, y se prevé que para mediados de este año se lleve a cabo el primer gran juicio en contra del rapero. Este ya ha comenzado a ser comparado con Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein.