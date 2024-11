Ante la victoria electoral del empresario, y político republicano, Donald John Trump, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado 6 de noviembre, este ya ha dado a conocer algunos de los nombres que conformarán su gabinete durante su cuatrienio del 2025 al 2029.

Estas designaciones pretenden otorgar una continuidad a su agenda, la cual se vio interrumpida en el 2020 tras su derrota electoral. Trump ha dado a entender que continuará desarrollando las políticas de seguridad nacional, inmigración y gestión gubernamental de su periodo anterior.

Algunos de los nombres que ya había dado a conocer durante su campaña son personajes cómo James David Vance, quien será su vicepresidente. La elección de esta figura política en su momento sorprendió a muchos, ya que en el pasado Vance era un fuerte crítico de Trump.

“A veces no entiendo si Donald Trump es un imbécil cínico cómo Nixon, o es el Hitler de Estados Unidos”, declaró en el 2016. James David Vance

A pesar de eso, el ahora vicepresidente electo dejo en claro que busca apoyar al futuro mandatario en temas prioritarios, como lo son el control fronterizo, la reestructuración de la burocracia federal, y los diferentes conflictos militares en los que la nación norteamericana esta involucrada.

Las 13 personas confirmadas para el gabinete de Donald Trump

Para que Donald J. Trump pueda llevar a cabo sus planes reclutó a una serie de controversiales personajes de la política estadounidense, e internacional. Aquí te listaremos a todos los que ha nombrado, su puesto, y algunos datos interesantes para que sepas quienes son:

Stephen Miller: Subdirector de personal para políticas

El vocero conservador, Stephen Miller, fungió en el pasado cómo el consejero superior del presidente Trump durante su primer mandato, pero ahora ha sido reasignado para ser el subdirector de personal para políticas.

Miller es conocido por su postura antinmigrante, la cual se da -de acuerdo a una entrevista que le otorgó al presentador de radio Larry Elder– con el fin de “mantener a salvo a los americanos blancos”.

Tras dejar la Casa Blanca en el 2021, Stephen Miller fue nombrado cómo presidente de la organización “America First Legal”. Esta es conocida por haber defendido al supremacista blanco Kyle Rittenhouse, quien asesinó a tres personas durante una marcha de “Black Lives Matter”.

Susie Wiles: Jefa de gabinete

Conocida internacionalmente por ser una de las mejores estrategas políticas del mundo occidental, Susan Wiles fue nombrada cómo jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Estados Unidos que ocupa este codiciado puesto.

La relación de Trump y Wiles es antaña, conociéndose ambos desde los noventas, ya que la mujer fue una de las coordinadoras de campaña de Ronald Reagan y George Bush. También se le da crédito por ser quien dirigió la campaña de Donald Trump en el 2016.

Ahora, en este puesto político, Susan Wiles estará a cargo de manejar la agenda del presidente, controlar el acceso a este y supervisar al equipo de seguridad en la Casa Blanca. A diferencia de muchas de sus otros nombramientos, Wiles es reconocida por su profesionalismo e imparcialidad.

Elon Musk y Vivek Ramaswamy: Departamento de Eficiencia Gubernamental

Las designaciones del gabinete de Donald Trump que más sorprendieron a los medios de comunicación fueron las del empresario sudafricano -nacionalizado estadounidense- Elon Musk, y el empresario de ascendencia pakistaní, Vivek Ramaswamy. Ambos dueños de compañías enfocadas en la tecnología.

Su puesto cómo encargados del departamento de eficiencia gubernamental consistirá en reducir la intervención gubernamental y la regulación. El equipo de Trump recalcó que ellos serán necesarios para desmantelar la burocracia innecesaria y bajar los gastos del gobierno estadounidense.

Cabe señalar que con esta designación, Musk se convierte en el primer migrante en ocupar un puesto tan importante dentro del gobierno de los Estados Unidos. El llamado “hombre más rico del mundo” aún no ha dado a conocer si este nombramiento lo hará retirarse temporalmente de sus empresas.

John Ratcliffe: Director de la CIA

Entre los nombramientos del gabinete de Donald Trump que aún requieren la aprobación del senado, se encuentra el ex director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, quien ha sido designado cómo director de la CIA. Esto se da después de que Ratcliffe defendiera a Trump en el congreso por los disturbios del 2021 en el capitolio.

En caso de que sea aprobado cómo director de la CIA, Ratcliffe será responsable de la recopilación de inteligencia extranjera y la realización de operaciones encubiertas. Tras el nombramiento, el excongresista ha sido claro sobre sus intenciones para intervenir en Venezuela y Taiwán.

Tom Homan: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Uno de los nombramientos más controversiales, pero que se venía venir desde un principio, fue el de Thomas Homan, conocido cómo “El Zar de la Frontera”. Este fue designado como titular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un puesto que ya había tenido durante la administración de Barack Obama.

Trump destacó que la experiencia de Homan será esencial para vigilar y proteger los accesos a Estados Unidos. En el pasado, el funcionario también ocupo este puesto durante el primer mandato de Trump, y junto a Stephen Miller, crearon los planes de “separación de familias migrantes”.

De la misma forma, en el 2020, Homan fue investigado por la ONU después de que se diera a conocer que múltiples mujeres migrantes fueron esterilizadas sin su consentimiento en los llamados “campos de detención” en la frontera sur de Estados Unidos.

Kristi Noem: Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional

El otro nombramiento del gabinete de Donald Trump que aún requiere de la aprobación del senado es el de la secretaría del departamento de seguridad nacional, el cuál se a designado a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristine Noem.

La mujer se encargará de supervisar las políticas de inmigración y seguridad limítrofe de Estados Unidos, fungiendo básicamente cómo la mano derecha de Tom Homan. Aunque a diferencia de este, Noem no tiene la mejor reputación respecto a temas territoriales y fronterizos.

Durante su gestión cómo gobernadora fue criticada tras haberse referido a diversos grupos indígenas de Dakota del Sur cómo “narcotraficantes salvajes”, después de que estos se rehusarán a vender sus tierras y reafirmarán su autonomía al demandarla.

Mike Waltz: Asesor de seguridad nacional

También el congresista de Florida, y exmilitar, Mike Waltz, fue designado por el futuro mandatario estadounidense para ser su asesor de seguridad nacional. Waltz ha sido criticado por sus colegas debido a su vocal fanatismo por Vladimir Putin, y sus fuertes criticas contra el gobierno chino.

Junto a Ratcliffe ha dejado claro que la administración de Trump será bastante hostil con China, e incluso declaró que en caso de que el gobierno chino no se atenga a las sanciones económicas que Trump busca emprender, se contemplará una intervención militar en Hong Kong y Taiwán.

Asimismo, Waltz ha dejado claro que se prohibirá de nuevo el ingreso de personas transgénero al ejercito de Estados Unidos, cómo ya había establecido el anterior asesor de seguridad nacional de Donald Trump.

Pete Hegseth: Secretario de Defensa

A parte de la designación de Musk, la del presentador de noticias y comunicólogo, Pete Hegseth, es una de las más curiosas. El veterano de guerra, y uno de los críticos más grandes de Joe Biden, fue elegido para ser el secretario de defensa.

En el pasado, Hegseth ha sido señalado por referirse a las personas palestinas cómo “subhumanas”, y también por su extremismo religioso, al denominar los conflictos en el Medio Oriente emprendidos por los Estados Unidos -y el Estado de Israel– cómo “guerras santas necesarias”.

Las funciones de este exmilitar, que sirvió en Iraq y Afganistán, serán las de trabajar de cerca con el presidente en decisiones sensibles sobre despliegue militar y defensa nacional. Hasta el momento sólo se ha posicionado a favor de que los Estados Unidos dejen de financiar el conflicto en Ucrania.

Elise Stefanik: Embajadora ante las Naciones Unidas

Uno de los nombramientos del gabinete de Donald Trump más preocupantes para las relaciones internacionales de Estados Unidos es el de Elise Stefanik cómo embajadora ante la ONU. Esto debido al posicionamiento extremo de la congresista neoyorquina respecto a la situación entre Israel y Palestina.

En el pasado, Stefanik ya se había visto envuelta en una controversia, cuando en el 2022 el tirador de la masacre en Buffalo compartió un video de ella antes de realizar su ataque terrorista. En este la congresista hablaba de la teoría conspirativa -con orígenes neonazis– del “Gran Remplazo”.

La mayor preocupación sobre este nombramiento se da también por los comentarios de la mujer sobre la situación en Israel y Palestina, al justificar los asesinatos de menores de edad en Gaza y públicamente denunciar a los gobiernos críticos de Israel cómo “anti-semitas”. Esta situación podría estancar aún más los diálogos sobre el tema en la asamblea de la ONU.

Mike Huckabee – Embajador en Israel

Pese a que Donald Trump prometió que durante su mandato Estados Unidos no estaría involucrado en ningún conflicto bélico, su decisión para el embajador de Israel resulta bastante contradictoria, ya que el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, no parece tener la misma idea.

El destacado líder religioso cristiano, y defensor del sionismo, tiene una estrecha relación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Si bien aboga por un alto al fuego en Gaza, considera que el mandatario israelí debe tomar todo el territorio de Gaza y reubicar a los civiles palestinos.

Cuando visitó Israel en el 2019, Huckabee habló en apoyo de los colonos en Cisjordania, refiriéndose a ellos como los verdaderos hijos de Dios, e incluso les incitó a “continuar con Amalec”. Este fue un genocidio que -de acuerdo a la Torah– fue ordenado por Dios para que el pueblo judío se extendiera.

Lee Zeldin: Administrador de la Agencia de Protección Ambiental

La que podría denominarse cómo la designación del gabinete de Donald Trump más insignificante, es la de una agencia que el republicano pretende desaparecer en algún momento, con Lee Zeldin cómo administrador de la agencia de protección ambiental. El ex congresista neoyorquino ni siquiera tiene experiencia dentro de este campo.

Se cree que su función sólo será la de desmantelar regulaciones que considera excesivas, y reducir las normativas de protección ambiental para favorecer sectores industriales. A pesar de eso, este nombramiento aún no es seguro, ya que falta la aprobación del senado.

Marco Rubio: Secretario de Estado

Para finalizar, este 13 de noviembre Trump confirmó que el senador de Florida, Marco Rubio, fungirá cómo su secretario de estado. Este es conocido por su postura extrema respecto temas de política exterior, especialmente hacia China, Venezuela, y Ucrania.

A pesar de eso, Rubio es conocido por ser un defensor de los derechos humanos, aunque claro, esto no evita que públicamente reconozca que los Estados Unidos deben de tener prisiones militares en todo el mundo. Pero no se puede negar que su experiencia legislativa lo posiciona cómo una importante voz dentro de la política global.

Si es nombrado, será el principal diplomático de Estados Unidos y promoverá la política exterior de Trump en foros cómo la OTAN, un organismo que critica con frecuencia debido a las inmensas cantidades de dinero que los Estados Unidos le otorgan. Se cree que junto a Trump emprenderá la salida del país de este organismo internacional.