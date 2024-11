La SEP ha presentado 87 denuncias penales contra el mismo número de personas, tras detectar que eran aviadoras en la dependencia; además, se han registrado 49 casos de acoso, abuso y hostigamiento sexual en escuelas, lo que derivó en 10 involucrados fueran dada de baja.

Así lo dio a conocer, durante su presentación de resultados con motivo del segundo informe del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Estefan Chidiac, quien agregó que dichos procesos siguen su curso en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que se le conoce como aviadores a las personas que cuentan con una plaza, pero no se presentan a trabajar y aun así cobran, pero no se precisó de qué periodo son, o cuántos años llevaban haciéndolo.

Precisó que, del total de aviadores de la SEP, 51 fueron identificados durante el 2023 y los otros 36 en el transcurso del presente año, por lo que reiteró que en todos ya existen denuncias y serán las autoridades correspondientes las que le den curso a las mismas.

En ese tenor, informó que en los últimos dos años se asignaron 12 mil 350 plazas, de las cuales 7 mil 964 fueron otorgadas en 2023 y 4 mil 386 durante el año en curso, pero minimizó las quejas por irregularidades como algunos inconformes lo han manifestado.

Incluso, dijo que los procesos se realizaron con transparencia desde la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), dependiente del gobierno federal, por lo que no están a cargo del mismo.

“No existe discrecionalidad ni se puede entregar alguna plaza sin que se cumplan una serie de requisitos y no podemos manipular nosotros, porque el sistema es nacional. En muchas ocasiones los que salen favorecidos son jóvenes que no tienen tanta antigüedad y hay gente que lleva años, pero no estudió su maestría, no siguió preparándose”, remarcó.

Además de aviadores, SEP ubicó 49 casos de acoso y 10 trabajadores cesadas

Por otra parte, Estefan Chidiac informó que, de enero de 2023 al 26 de noviembre de este año, se tienen un registro de 49 casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual en escuelas, de los cuales 19 ocurrieron en el nivel medio superior, 16 en primaria, ocho en secundaria y cinco en preescolar.

Si bien no precisó si hubo algún proceso penal por esta situación, hizo énfasis en que diez trabajadores de la educación han sido cesados por su presunta responsabilidad en esta práctica, ya que los señalamientos fueron de estudiantes de escuelas públicas.

El funcionario estatal manifestó que hay una disminución en los reportes de estos tipos de acoso, ya que el año pasado se dieron 49 denuncias, comparadas con las 33 de este año, que representa una disminución de 15.

Sin embargo, destacó que para erradicar estas conductas se puso en marcha la estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar, con la cual un millón 670 mil alumnos de educación obligatoria acudieron a conferencias, talleres y otras actividades para fomentar los valores y prevenir adicciones.

Al ser cuestionado sobre cuál es el rezago educativo que se tiene en el estado, el secretario comentó que esta casi a la par de la media nacional, siendo el nivel básico el más bajo y el sector medio superior el más alto y si bien no precisó cifras, reconoció que se tiene que combatir.

4,656 mdp para infraestructura educativa

En otros temas, el titular de la SEP Puebla informó que en estos 2 años se destinaron 4 mil 856 millones de pesos en infraestructura educativa, destacando el Cecyt 20 y la UPII del IPM, el Ciita, en San José Chiapa; CU2 de la BUAP con 160 aulas y cuatro Universidades Pedagógica Nacional (UPN) en Huehuetla, San Salvador Huixcolotla, Huauchinango y Hueyapan.

De igual forma, informó que durante 2023 y 2024 se tuvo que otorgar un monto de 3 mil millones de pesos para homologar los salarios de los maestros, a fin de que a la fecha ninguno gana menos de 16 mil pesos al mes.