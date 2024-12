La rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, pidió al ayuntamiento de Puebla ya no dar más permisos para la operación de bares y antros cerca de Ciudad Universitaria y CU2, así como supervisar si los que ya hay están en regla, pues “es una problemática” que tienen.

En un encuentro con medios de comunicación, comentó que si bien ha habido operativos para vigilar el funcionamiento de este tipo de negocios por parte del municipio, es una situación compleja porque hay lugares en donde los permisos se dieron en gobiernos pasados y “se amparan en eso”.

La académica afirmó que San Manuel es la zona más complicada por la proliferación de bares, por lo que están abiertos a coordinarse con el ayuntamiento encabezado por el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib para que haya un orden tanto en este tipo de comercios como otros giros.

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) manifestó que la Comuna no ya podido cancelar los permisos que se dieron en otros años o clausurar los negocios, por lo que se tiene que reforzar la vigilancia, así como actuar para evitar que se abran en la zona de Ciudad Universitaria 2.

“Lo que hemos trabajado y pedimos a los gobiernos municipales es que ya no se otorguen más permisos, para el funcionamiento de este tipo de negocios, pero a su vez preocupados por CU2 porque es una zona donde aún no se tienen este tipo de negocios, pero que no tardan en querer abrirlos”,

María Lilia Cedillo Ramírez