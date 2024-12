La rectora, María Lilia Cedillo Ramírez, informó que para el siguiente año se trabajarán en cambios normativos para fortalecer la democracia en la BUAP, así como el funcionamiento del Honorable Consejo Universitario (HCU), que deriva de la reforma a la Ley Orgánica.

En un encuentro con medios de comunicación, la académica recordó que las modificaciones que se hicieron a la ley, generó que se tuvieran que adecuar los estatutos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero aún hay pendientes que tienen que cambiar.

Precisó que ya se trabaja en un nuevo estatuto y actualización de normas, que tendrán que concretarse el siguiente año, como es la adecuación y aprobación de reglamentos que tienen que ver con el funcionamiento y la gobernanza institucional.

Agregó que esto contempla los reglamentos que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo Universitario y los consejos de unidad y los que se tengan pendientes.

Afirmó que en estos trabajos han participado de manera particular, tanto el consejo como la comunidad universitaria, ya que cada norma se pone a consideración de los estudiantes a través de una consulta y de las sugerencias que llegan a la oficina de la abogada general.

Precisó que estos serán los primeros que se abordarán, pero se tienen contemplado otros que tienen que además de ver con la democracia en BUAP, tienen que ver con la vida académica, además de que igual estarán trabajando en el reglamento general de postgrados, pero éste será ya después.

Por otra parte, Cedillo Ramírez señaló que aún no define si buscará su reelección como rectora de la BUAP en 2025, la cual fue avalada por la comunidad universitaria durante su pasado informe de actividades el 4 de octubre, pues los asistentes corearon que se mantenga al frente de la institución.

Si bien tampoco descartó seguir al frente de la BUAP por 4 años más, es decir, hasta 2029, mencionó que aprovechará las vacaciones decembrinas para hacer un análisis de dicha posibilidad y dialogarlo también con su esposo e hijos, como lo ha hecho siempre.

Incluso, contó que cuando optó por reelegirse como directora del Instituto de Ciencias de la BUAP fue necesario que sus colegas convencieran a su esposo para continuar en el cargo, por lo que tomará la decisión en consenso con su familia, ya que son parte importante en su vida al igual que la investigación y la docencia.

“Ya cuando iba a terminar mi periodo como directora, me dijeron que me animara, que nos iban a apoyar y que todo iba a estar bien, después de dos intentos de convencerme y negarme, me dijeron ‘procederemos’ y fueron a convencer a mi esposo para que yo dijera que sí. Todavía tengo chance en las vacaciones de pensarlo bien”, remarcó.