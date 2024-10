Ante las bajas temperaturas que se acercan en Puebla, la SEP anunció que a partir del 4 de noviembre iniciará el horario invernal en escuelas públicas y privadas, por lo que ahora la entrada será media hora más tarde y los alumnos podrán llevar alguna prenda adicional.

Así lo dio a conocer, en la rueda de prensa de este lunes, encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el subsecretario de Educación Obligatoria, Miguel Ángel Aduata Hoyos, quien agregó que es una medida de prevención de enfermedades respiratorias entre los estudiantes.

Agregó que está medida se aplicará en escuelas públicas y privadas, por lo que va entrar en vigor a partir del lunes 4 de noviembre y permanecerá hasta el viernes 28 febrero de 2025, es decirle durante los próximos cuatro meses.

El funcionario estatal manifestó que esto aplicará para los estudiantes en modalidad escolarizada en más de 12 mil escuelas de educación básica del estado.

#Ángulo7Informa ll Derivado de la temporada de frío, la @SEPGobPue informó que a partir del lunes iniciará el horario invernal, por lo que secundarias entrarán a las 7:30 am, primarias 8:30 am y preescolares 9:30 am y los alumnos pueden llenar prenda adicional.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/CacyQ4cdv7