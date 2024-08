A un año de terminar la carrera, la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) dio de baja a Irvin Fernando Montiel Carpinteyro, alumno de octavo semestre de la licenciatura de danza, así como le negó la beca artística del 100 por ciento que le otorgaba, tras un accidente automovilístico.

En entrevista para este medio, el estudiante poblano expuso que en 2022 ingresó a la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) con una beca artística del 100 por ciento, debido a que no contaba con la solvencia económica ni con el apoyo de su familia.

Por lo que, durante su estancia académica, a lo largo de ocho semestres su desempeño ha sido de un promedio de 8.7, aunado a la participación que ha tenido en festivales y talleres, lo que contribuido en el desarrollo de las obligaciones que le solicitó la casa de estudios como becado.

“En toda la carrera, hay 12 becados, por lo que todos debemos cumplir con las obligaciones de acuerdo al porcentaje de la beca artística que nos otorga la institución.”

En este tenor, Montiel Carpinteyro reiteró que desde que inició su trayectoria en el campus, ha mantenido una participación activa y comprometida con diversas actividades académicas y culturales.

“Mi participación incluye festivales reconocidos como el Día Internacional de la Danza (DID) UNAM, el Festival Angelopolitano de Danza Puebla mejor conocido como FAD BUAP y TSOOK CANCÚN.”

Entre las propuestas que puso en marcha se encuentra “Aztecas–Danza”, el cual estuvo en ejecución por un año en la carrera, sin embargo fue cancelado, debido a las preocupaciones sobre la integridad del programa, lo que provocó su segunda llamada de atención por parte de la universidad.

Agregó que durante su estancia brindó apoyo durante algunos períodos difíciles por lo que atravesó la UDLAP, caracterizados por cierres y despidos, que datan de 2021, aunado a los estragos que les dejó la pandemia por Covid-19, momento en el que comenzó a liderar varios proyectos.

Destacó que como parte de su trayectoria universitaria también se ha especializado en la gestión de proyectos, como la organización del “Congreso Nacional de Danza y Artes Escénicas”.

“Este evento tuvo su primera edición en el Tecnológico de Monterrey de Puebla y se ha consolidado como uno de los más importantes en el estado y a nivel nacional. Durante todo este proceso, cumplí con mis responsabilidades de manera rigurosa, lo cual fue reconocido al ser becado por la institución.”

Sin embargo, señaló que la primera llamada de atención derivó por una falta administrativa relacionada con una inasistencia que tuvo cuando lo citaron a una junta para conocer a los nuevos becados de 2022, pero llegó a destiempo y justificó el retardo.

Tras ello, el 20 de mayo de 2024 sufrió un asalto con sus hermanos, que terminó en un accidente automovilístico, en el acto le robaron su teléfono, computadora y otras pertenencias, de tal manera que quedó incomunicado.

Sumado a que tras el choque le provocó un esguince de segundo grado en la parte posterior de mi pierna izquierda y un absceso significativo en la corva y de inmediato acudió con su médico, Loyo Galindo, quien le recomendó una terapia de tres semanas sin actividad física, seguida de nueve días de observación con mi fisioterapeuta.

“Por esta razón no pude asistir al taller de manera presencial. No podía moverme y estaba incomunicado, lo que me impidió enterarme de la actividad programada para el verano I. también perdí contacto con mis compañeros; no hubo forma de saber de la actividad.”

Tras el accidente, regresó a la UDLAP, donde Paola, la encargada de actividades culturales lo citó por la sanción escrita, cuando solo recordaba que había recibido una advertencia previa. Por la inasistencia al evento.

“Decidí evitar interferir en el proceso que ya estaba en su tercer día de montaje. Sin embargo, el 26 de junio de 2024, el Departamento de Cultura me notificó que ya no era acreedor del apoyo artístico del 100 por ciento que me había otorgado la UDLAP, debido a una acumulación de tres incidencias relacionadas con faltas de atención, considerada una infracción al reglamento establecido”

Argumentó que dichas inasistencias contemplaron la actividad de verano II (mayo-junio), que se llevó a cabo del 10 al 14 de junio, lo que derivó su ausencia en dicha actividad, que no fue voluntaria ni producto de irresponsabilidad.”

Para justificar su ausencia, presentó a la UDLAP toda la documentación necesaria, incluyendo justificantes médicos y fotografías que ilustraron el accidente donde sufrió un robo que lo dejó incomunicado y sin acceso a los medios de comunicación. Además, de las lesiones que le impidieron físicamente participar en la actividad programada.

Sin embargó, indicó que la respuesta que recibió fue: “lo presentado solo acentúa tu falta de comunicación y responsabilidad”.

Ante este panorama, Irvin Fernando pidió que reconsideraran su situación, debido a que no fue un caso de irresponsabilidad, sino resultado de un accidente automovilismo que estuvo fuera de su alcance y le impidió participar al 100 por ciento en la actividad programa por la universidad.

“Esta decisión me ha dejado sin el apoyo esencial para completar mi educación universitaria, faltando tan solo un año para lograr mi objetivo. Pido de la manera más atenta considerar las circunstancias excepcionales que rodearon mi ausencia, especialmente teniendo en cuenta que otros estudiantes becados no fueron sometidos al mismo nivel de exigencia.”

“Estoy en una situación extremadamente difícil para poder costear los últimos semestres de mi carrera, ya que no cuento con apoyo familiar. Enfrentar la posibilidad de abandonar mis estudios, estando tan cerca de culminarlos, es una perspectiva devastadora que me llena de angustia. Terminar mi carrera ha sido un sueño que he perseguido con dedicación y esfuerzo incansable, y perder esta oportunidad en este punto crucial sería un golpe devastador para mi futuro.”

“Le suplico que considere mi caso con empatía y equidad. Estoy dispuesto a cumplir con cualquier requisito adicional que sea necesario para demostrar mi compromiso y responsabilidad. Terminar mi educación universitaria es fundamental para mi desarrollo personal y profesional, y confío en que, con su apoyo, podré superar este obstáculo.”

Por último, argumentó que debido a que no cuenta con apoyo familiar, para solventar sus gastos, debe laborar en tres escuelas, dos de danza, MX y Ruta Lend, de las cuales recibe menos de 3 mil pesos al mes, así como se desempeña en el colegio Humboldt donde le pagan 3 mil pesos por este mismo periodo, de tal manera que obtiene alrededor de 5 mil pesos por un mes de empleo.