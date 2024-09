Universitario gana beca al desarrollar App para Construye tu Casa

Octavio Mendoza Gómez, un joven estudiante veracruzano de Ingeniería Mecatrónica en la UPAEP, ha logrado destacar por su capacidad para fusionar la teoría académica con la práctica profesional. Esto lo llevó a recibir una beca por parte de la empresa Construye tu Casa, cuyo representante legal, Marco Antonio Pérez Alejo, fue quien personalmente reconoció su talento. La beca fue otorgada como resultado del desarrollo de una innovadora aplicación llamada Wahoo, creada por Octavio.

Wahoo es una herramienta digital que permite a las personas que no residen en Puebla o viajan constantemente, monitorear a distancia el progreso de sus proyectos de construcción en la ciudad, ya sean viviendas o edificios. Al respecto, Octavio Mendoza explicó: “Esto surge para ayudar a todas las personas que no se encuentran físicamente en Puebla y no tienen tanto tiempo para venir hasta acá para ver cómo va su obra (…) Con esto, pueden ver de manera digital el avance de su proyecto, con solo tener la aplicación y un celular”. Esta aplicación ofrece acceso a planos, fotos, videos, y permite un seguimiento detallado del desarrollo de las construcciones.

Octavio Mendoza Gómez presentando su app Credito: Especial

El impacto de Wahoo fue tan positivo que Marco Antonio Pérez Alejo y su empresa decidieron otorgar a Octavio una beca que no solo cubre sus estudios universitarios, sino también sus gastos de vivienda y alimentación, lo que le permite continuar con su formación profesional sin preocupaciones financieras. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad que cualquier joven quisiera, pues recibo una beca que me sirve para cubrir el 100 por ciento de mi educación y para tener una buena estancia en Puebla”, mencionó.

Pero los logros de Octavio no se limitan a Wahoo. También ha destacado en el campo de la Cohetería Experimental, participando en un concurso nacional en Chihuahua, donde su equipo ganó al presentar un cohete a escala que despegó, completó su misión y aterrizó con éxito. Próximamente, representará a su universidad en Guatemala durante el Segundo Congreso Espacial Centroamericano, donde expondrá un satélite diseñado para detectar agua en órbita.

👦📱 #Entérate || Marco Antonio Pérez Alejo, de @CasaConstruye, otorga beca a Octavio Mendoza por su innovadora app Wahoo. ¡Talento joven en acción! pic.twitter.com/fPeArPdJpS — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) September 5, 2024

El apoyo de Marco Antonio Pérez Alejo y Construye tu Casa ha sido fundamental para el crecimiento académico y profesional de Octavio. Además de su trabajo en la aplicación, el joven destacó la importancia de equilibrar los estudios con la práctica laboral: “Hoy ya no solo es suficiente estudiar porque salimos y no tenemos la práctica, necesitamos pensar a futuro y vivir la práctica en el mundo laboral”.

Octavio concluyó animando a otros jóvenes a perseguir sus sueños con perseverancia, utilizando la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas clave para desarrollar proyectos innovadores y rentables.