El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen de México señaló a esta empresa de utilizar los paros técnicos de manera indiscriminada con el objetivo de beneficiarse a costa de los derechos laborales.

Mediante un comunicado, el sindicato informó a los agremiados que no han alcanzado acuerdos con la empresa respecto a los paros técnicos que establece. Por lo que les pidió no considerar avisos verbales o escritos respecto a los “paros productivos”, como los ha nombrado la empresa, que no provengan del sindicato.

Destacaron que, el aval de la representación sindical, como titular del contrato colectivo, es la encargada de atender y avalar este tipo de medidas laborales.

Mismas que consideró una “herramienta improductiva” con las que la empresa detiene la producción, pero a costa de los trabajadores.

Sindicato acusa que Volkswagen no los toma en cuenta

El sindicato reiteró que la empresa no los toma en cuenta para decidir los paros técnicos. Acciones con las que, precisó, pasa por alto la Ley Federal de Trabajo y la Constitución. Pues con esta medida, Volkswagen México apuesta a que otros “carguen con el costo laboral al utilizar las vacaciones” de los trabajadores.

Por ello, destacó el sindicato, que no permitirán que la empresa “desvirtué” los derechos laborales y que ponga la producción “por encima” de ellos. Mismos que, recordó, son irrenunciables.