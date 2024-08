El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen (Sitiavw), Hugo Tlalpan, informó que todavía no hay un acuerdo en la revisión salarial-contractual 2024, cuyo plazo vence el domingo 18 de agosto, por lo que alistaron guardias en caso de que estalle la huelga el fin de semana en Puebla.

A través de un video, indicó que pese a las mesas de dialogo y a días de que venza el plazo no han llegado a ningún tipo de acuerdo ni porcentaje de incremento salarial respecto a la revisión contractual con la planta automotriz.

“Hasta este momento no hay ningún acuerdo establecido, no hay ningún porcentaje acordado. Claro es que ya estamos en el aspecto económico, sin embargo, nosotros como parte integrante de la Comisión Revisora no tenemos todavía acordado algo”, explicó.