En la primera semana de septiembre, los empresarios de diversos sectores productivos de Puebla participarán en una misión comercial en Texas, así como 7 entidades más, mediante la coordinación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) región sur y la Asociación de Empresarios México-Estados Unidos.

Con el propósito de incursionar en mercados específicos, la directora de Comce-sur, Josefina Lombard, destacó la importancia de conocer las necesidades reales de los mercados para enfocar mejor la actividad exportadora.

En este sentido, un grupo de 35 pequeñas y medianas empresas, del sureste del centro y sureste del país como Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo cumplirán con una agenda de actividades.

De acuerdo con las necesidades que cada región tiene en torno a insumos, productos terminados o de servicios, satisfacerlas puede significar la oportunidad de ampliar o ajustar las operaciones de las empresas del sureste del país para ser proveedores o establecer alianzas.

La misión comercial se llevará a cabo durante la primera semana de septiembre de 2024, donde acudirán representantes de empresas pymes que están preparadas para establecer contactos en mercados foráneos.

Asimismo, servirá para identificar clientes y exponer la oferta de valor de sus productos y servicios, principalmente de los sectores de alimentos, equipo, bienes raíces, servicios de logística en aeropuertos y puertos, además de comercializadores.

En los encuentros, contemplan la visita al Puerto de Brownsville, reuniones con sus pares para hacer negocios en la región de Brownsville-McAllen-Pharr; además, reuniones con integrantes de las cámaras de comercio de las ciudades de McAllen y de Pharr, con la Incubadora Internacional de la región y del Centro de Asistencia Técnica a la Manufactura en Texas.

A lo largo de la misión comercial, no solo se busca considerar las necesidades del mercado de Texas, sino que pretenden establecer alianzas, así como introducir y distribuir productos y servicios de los ocho estados participantes a otras regiones de Estados Unidos, aprovechando la infraestructura portuaria y aeroportuaria del estado sureño, puntualizó Josefina Lombard.