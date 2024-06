Con motivo del regreso de México a la Copa América tras 8 años, te traemos un resumen de los resultados del “Tricolor” a lo largo de la historia de esta competencia.. Desde sus mejores y más destacadas justas, hasta las peores goleadas en contra.

Este sábado 22 de junio, a las 19:00 horas, la selección mexicana enfrentará a su similar de Jamaica. Encuentro, con el que ambos equipos arrancarán su participación en la Copa América 2024.

Como se señaló anteriormente, este es el regreso de México y los equipos de la zona norte del continente a la Copa América. Ya que la última vez que estos asistieron a esta competición data de la Copa América del centenario del 2016.

Lo anterior, pese a que desde 1993, las selecciones de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), se habían convertido en habituales invitados.

Pero… ¿Cómo le fue a México a lo largo de la historia en sus participaciones anteriores de Copa América?

1993

La historia de México por la Copa América arranca en 1993. Año en que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) invita por primera vez al equipo “Tricolor” a su máximo torneo de selecciones.

Para este primer torneo contó con Ecuador como país anfitrión, México supera la primera ronda, como tercer lugar de grupo C. Avanzando así a las etapas de eliminación directa de la competición.

En cuartos de final derrota a Perú 4-1, luego se consolida como la sorpresa eliminando a Ecuador 2-0 en semifinales. Ya para la gran final, le tocaría medirse con Argentina, país con el que México cae 1-2, llevándose el subcampeonato.

Gabriel Batistuta scores twice for Argentina against Mexico in the Copa America Final, 1993. pic.twitter.com/gU3FwJqHw7