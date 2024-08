María José Alcalá, presidenta del COM, respondió a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, y sus declaraciones sobre las medallas que no ha ganado México en París 2024. Alcalá señaló que: “No puedes perder lo que no construiste”.

Previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), señaló que su pronóstico era que la delegación sumaría al menos una decena de preseas en el medallero.

Tras la primera semana de la justa olímpica México cosechó tres metales, dos de plata y una bronce. Ante esto, Ana Gabriela Guevara señaló: “tenemos menos cuatro medallas”, haciendo alusión a los deportes de clavados, surf y gimnasia, donde el país no logró subir al podio.

Alcalá responde a Guevara y la señala por no apoyar a atletas

Es por ello que María José Alcalá, presidenta del comité Olímpico Mexicano (COM) respondió a las declaraciones de Ana Gabriela Guevara. Y es que la recriminó por no señalar a atletas de no subir al podio.

Yo creo que no hay que olvidar… cuando tú señalas a veces cosas innecesarias o señalas a los atletas que se dicen que se perdieron ya tantas medallas, pues no puedes perder lo que no construiste. Cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mucha más facilidad a París. No puedes perder cuando no construyes. Comentó María José Alcalá

#ÚLTIMAHORA “No se puede perder lo que no se construyó”, responde María José Alcalá, Presidenta del Comité Olímpico a Ana Guevara, luego de los comentarios de la Directora de @CONADE por los pocas medallas ganadas en #Paris2024



Video: Leobardo Vázquez pic.twitter.com/DhcU35OFWv — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 2, 2024

También, señaló que la titular de la Conade no apoyó a atletas de deportes como clavados y natación. Sobre esto, ahondó en que Guevara prefirió apoyar Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), vinculado a proceso por delito de desvío de recursos.

Y es que la federación internacional, World Aquatics, desconoció a Todorov de sus funciones de la FMN por esta situación. Sin embargo, la Conade no aprobó la decisión y por ello dejó de brindar su apoyo económico a las y los atletas de deportes acuáticos.

“Tú prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas” Reafirmó María José Alcalá

Cabe señalar que Osmar Olvera Ibarra, quien ya ganó plata en París 2024 en clavados sincronizados, declaró que en su caso se le debe un año de su beca deportiva. Esto, luego de que en febrero de este año ganara también el oro en el mundial de la disciplina.