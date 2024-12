¿Quieres mostrar las “Fiestas tradicionales de tu pueblo” con fotos? La dirección general a través de la Unidad Regional de Cultura Populares, Indígenas y Urbanas convoca a participar en este concurso de fotografía para ampliar el acervo del patrimonio nacional.

En México se realizan fiestas por muchos motivos y en diferentes épocas del año, debido a que están ligadas a los calendarios agrícola, ritual y religioso. La fiesta forma parte de nuestros orígenes históricos y culturales; es una práctica colectiva avivada por la tradición y se renueva constantemente.

Es así que para llevarla a cabo se requiere de un esfuerzo colectivo y de la organización social para cumplir con sus componentes: música, danza, comida, artesanías, costumbres y tradiciones.

Cada fiesta es diferente y se organiza de acuerdo con los presupuestos, el tiempo, el número de invitados, el lugar de realización y, sobre todo, con el motivo por el cual se festeja: la vida, la muerte, el amor, la naturaleza, el santo patrono, la lluvia y todo lo que merezca celebrarse.

La fiesta es un evento esperado con entusiasmo por los miembros de la comunidad, porque se disfruta, se convive, se baila, se canta; la fiesta es diversión y regocijo.

¿Cómo participar en el concurso de fotografía fiestas tradicionales de tu pueblo?

Por tanto, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas convoca al XVI Concurso Nacional de Fotografía ‘Fiestas Tradicionales de mi pueblo’ donde podrá participar cualquier persona que resida en el país sin distinción de sexo, edad o nacionalidad, exceptuando a los trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Las fotografías deberán ser tomadas exclusivamente dentro del territorio mexicano y reflejar el carácter comunitario y tradicional.

Cada participante podrá presentar desde una hasta cinco fotografías como máximo, sean de carácter individual o una serie.

Las fotografías se recibirán en archivo digital en alta resolución en un tamaño único de 22×28 pulgadas, formato TIFF (Tagged Image File Format), digitalizadas a 300 dpi (dots per inch) de resolución. No se admitirán fotografías que no cumplan con estos requerimientos.

Tampoco se admitirán fotografías intervenidas con filtro, fotomontajes o cualquier tipo de manipulación digital mediante algún programa que permita agregar o eliminar partes de la imagen o sustituirlas con otros elementos. El valor documental de la imagen es prioritario.

La recepción de obras estará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 18 de julio de 2025, a las 16:00 horas, hora del Centro de México. Las fotografías deberán enviarse en archivo WeTransfer a los correos [email protected] o [email protected]. Para más información, los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en https://bit.ly/XVI_CNF.