La Secretaria de Cultura del estado de Puebla encabezada por Enrique Glockner Corte, anunció la sexta edición del Festival Internacional de Puebla 2024. Este se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre, y contará con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Glockner precisó que en el festival participarán alrededor de 51 grupos locales, 11 nacionales y 6 internacionales, quienes ofrecerán propuestas originales. Recalcó que el fin de estas presentaciones es promover la convivencia, intercambio, y acercamiento al arte mexicano y latinoamericano.

Las actividades se realizarán en 12 sedes diferentes, entre las que destacan el centro cultural “San Roque”, y el Auditorio de la Reforma. Asimismo, no todo sera en Puebla Capital, ya que Huejotzingo, Palmar de Bravo y Tecali de Herrera, también van a participar.

Cartelera del Festival Internacional de Puebla 2024

Quien abrirá este festival sera la cantautora cubana, Haydée Milanés, quien interpretará boleros propios y clásicos. Esta presentación se llevará a cabo el viernes 18 de octubre, a las 19:30 horas, en el Teatro Principal de Puebla Capital.

Igual se presentará el grupo mexicano de hip-hop alternativo, “Los Rebeldes de Montag”, quienes complacerán a los espectadores con sus peculiares y educativas letras. El show se realizará el 19 de octubre, a las 14:00 horas, en el patio central de la Casa de la Cultura.

Asimismo, la agrupación de rock alternativo y synthpop, “Hello Seahorse!”, ofrecerá un espectáculo inolvidable, en el que se espera toquen su aclamado tema “No es que no te quiera”. Este se realizará el mismo 19 de octubre, a las 20:00 horas, en el Auditorio de la Reforma.

Por otra parte, el 20 de octubre a las 18:00 horas se vivirá el primer concierto en Puebla del productor francés de música electrónica, y guitarrista experimental, Duncan Pinhas. El músico presentará su experiencia sonora y psicodélica en la sala de teatro “Luis Cabrera” de la Casa de la Cultura.

Desde música clásica, hasta son jarocho, gore metal así cerrara el festival

Y para quienes disfruten de la música clásica, también podrán apreciar de la orquesta de cámara, ”The Clarinet Camerata of Mexico”. Los cinco músicos nos maravillarán con sus clarinetes el viernes 25 de octubre a las 19:00 horas en sala de teatro “Luis Cabrera”.

Se presentará también la banda de cumbia electrónica, “Frente Cumbiero”, conocidos por su colorido sonido, influenciado por los grandes de la cumbia y la electrónica. Su concierto será el 26 de octubre a las 19:20 horas en el centro cultural “San Roque”.

Y, para finalizar el festival con broche de oro, se llevarán a cabo 2 presentaciones distintas de trova, son jarocho, y death metal. En esté último se presentara la legendaria banda poblana “Gore And Carnage”. Estos destrozarán nuestros oídos con su brutal y poderosa música el 27 de octubre en el centro cultural “San Roque” a las 15:00 horas.

Mientras que la presentación de trova y son jarocho será en el Auditorio de la Reforma. El evento iniciará con el cantautor chileno Manuel García (17:00 horas). Mientras que una mezcla de folk y son jarocho por parte de la agrupación xalapeña, “Sonex“, cerrarán el festival (19:00 horas).

Otras actividades culturales

A parte de estas presentaciones musicales, la Secretaria de Cultura informó que además habra 75 actividades para el público general. Entre estas se encuentran exposiciones teatrales, exhibiciones de arte y presentaciones de libros.

Destaca la proyección de películas mexicanas, clásicas y modernas, en la Cinemateca “Luis Buñuel”, cómo: “Los Lobos”, “Un Disfraz para Nicolás”, “El Rey del Barrio”, “Veneno Para Hadas”, “Tan Cerca de las Nubes”, “Ahora que Estamos Juntas” y “El Sembrador”.

Asimismo, varias compañías de teatro presentarán su más reciente trabajo en las diferentes sedes, resaltando entre estos la presentación de la performance, “Ballenas”, en el Cebis Xonaca, este 26 de octubre. También la puesta en escena de “The Black Cat” en la sala de teatro “Luis Cabrera”, el primer día del festival.