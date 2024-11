Durante el “Concurso Regional de Voces y Coros”, que se realizó en el Teatro-Auditorio “Gota de Plata”, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, los jóvenes artistas buscaron conmover a la sociedad; “el arte como instrumento humanizador, por excelencia, del pueblo”, señaló Abel Pérez Zamorano, Doctor en Economía e Integrante del comité del Movimiento Antorchista Nacional.

Con un auditorio lleno de hidalguenses, el evento cultural fue arropado por Guadalupe Orona Urías, dirigente del antorchismo hidalguense y anfitriona del evento; Brasil Acosta Peña, dirigente antorchista del Estado de México y del Regional Político Centro I; Camelia Domínguez Isidoro, líder antorchista de Morelos; Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional Antorchista; Maricela Serrano, integrante de la Dirección Nacional, así como diversas personalidades del ámbito político.

Abel Pérez enfatizó que en el arte, el artista recoge lo general y lo condensa en un caso particular; pues dijo, cuando oímos música, vemos una obra de teatro o bailes y danzas, vamos de lo particular a lo general, vamos a lo social.

“El arte es la forma en que el pueblo se conoce a sí mismo; el arte es un espejo puesto frente a nosotros para decirnos: así somos: conócete pueblo, conócete a ti mismo.”

Antorcha quiere la sensibilidad de nuestro pueblo; debemos ser sensibles y sentir, que nos duela la tristeza, la pobreza, la ignorancia, la miseria o los vicios de los demás; al sentir todos esos problemas, debemos actuar para transformar nuestra sociedad; tenemos que cambiar al mundo y por eso hacemos arte en Antorcha; enfatizó Pérez Zamorano.

Por su parte, Guadalupe Orona, en su mensaje inaugural, aseguró que el encuentro de voces hace al hombre más solidario y que el pueblo desarrolle sus habilidades artísticas al participar en él. Además, criticó al gobierno y dijo que “Las fuerzas políticas del país que denostaron a los gobiernos neoliberales y se abrieron paso en una sociedad irritada y se presentaron con una nueva máscara, con un supuesto discurso de izquierda y con un ropaje de “primero los pobres” no han cumplido su palabra; así se encumbraron en el poder, pero los mexicanos no viven mejor, no tienen empleo, no hay para comer y no existe suficiente medicina para curarnos.

“Las cosas no han cambiado y los problemas, como la pobreza o la inseguridad en México, se han acentuado; hay 10 millones más de pobres y se ha retrocedido 20 años en la educación”.

Por esas razones, aseguró que Antorcha sigue trabajando con el pueblo de Hidalgo, organizándolo y educándolo, porque queremos un Hidalgo de progreso y desarrollo; un Hidalgo próspero. “Queremos un Hidalgo y un México sin pobreza y sin marginación. Nuestra tarea y objetivos es llevar felicidad a la población más desfavorecida, concluyó.

En la última parte de su discurso, el intelectual, Abel Pérez, señaló que Antorcha y México tienen que solidarizarse con China y Rusia; países que impulsan y pugnan por la construcción de un mundo mejor para todos los pueblos. “El Concurso de Voces y de Coros de Antorcha también tiene ese objetivo, sensibilizar a los mexicanos para solidarizarnos con los pueblos y con quienes encabezan un mundo más justo y equitativo”

Con este concurso artístico, Antorcha demuestra que sigue viva y está presta y dispuesta para seguir educando a los mexicanos y conozcan la verdadera realidad en que vivimos y luego se organicen, y entre todos, lograr la transformación de nuestra patria, en una más justa, donde sus gobernantes trabajen en favor del pueblo y que empiecen a erradicar los graves problemas sociales como la pobreza, marginación, insalubridad o la inseguridad.

Finalmente, Brasil Acosta, quien también fue presidente del jurado calificador, dijo que la música educa a los jóvenes y a los mexicanos que la escuchan y practican; el Concurso de Voces y Coros es una muestra, en pequeño, de lo que Antorcha hará con el arte cuando gobierne a México; por eso invitó a los colonos, campesinos, amas de casa y a todos el pueblo de hidalgo y del país para que se organicen y se sumen a las filas del Movimiento Antorchista Nacional.

Ganadores del concurso regional de voces y coros

La tabla de ganadores quedó de la siguiente manera: en la categoría “Infantil A” recibió el primer lugar Karol Iyari Mejía, de Hidalgo, que interpretó “El Ropero”; de la categoría “Infantil B” fue ganador Javier de Jesús Castañeda, del Estado de México, con la canción “Serenata Tapatía”.

En la categoría “Juvenil A” hubo un empate en el primer lugar, que fue para Luz María Alcántara, del Estado de México, con “La Noche y tú” y al hidalguense Alan Zaid Mera, con la melodía “Si nos dejan”; del Estado de México ganaron en la categoría Juvenil B, Sofía Yareli Calles con la canción “Perfidia” y en la categoría semiprofesional, Ian Rafael Laguna con “Yo soy mexicano”.

En la categoría “Libre estudiantil” se llevaron los primeros lugares Juan Carlos Sosa, de Hidalgo, con la canción “Mía” y Sarahí Valentín, del Estado de México, con “Tierra de mis amores” y en la categoría que engloba a campesinos, obreros, trabajadores y amas de casa, triunfaron hidalguenses en el primer lugar fue para Fabricio Benjamín, con “Granada” y Gilberto Rodríguez con “Llorarás en Navidad”.

Y los triunfadores en Coros, que lucieron por du calidad artística, fueron: en tercer lugar el jurado otorgó un empate entre la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán “Víctor Puebla” y al Centro Universitario Tlacaélel, el segundo lugar lo obtuvo la Escuela de Bellas Artes de Texcoco “Humberto Vidal Mendoza” y el primer lugar, por su gran interpretación de fragmentos de la obra “Carmina Burana”, fue para la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca “Juan Manuel Celis Ponce”.