En las redes sociales se observan escenas de horror filmadas en Guerrero.

Hace ya algunos años un presidente en funciones afirmó: “no despertemos al México bronco”; esas palabras se han convertido en realidad actualmente.

En las videograbaciones de las redes sociales aparecen: cuerpos mutilados, incinerados, con tiro de gracia, humillados, en fin, todo un catálogo de violencia letal. Un grupo delictivo se atribuyó la masacre de San Miguel Totolapan cuyas víctimas son parte de otro grupo delictivo. https://www.youtube.com/watch?v=uzEa139nSqQ

Reflexionemos este caso desde la óptica delincuencial en palabras de “Marcola”, jefe de la banda carcelaria de San Pablo, Brasil, denominada Primer Comando de la Capital:

“Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva «especie», ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común ¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de ser marginal, ser héroe? Entonces ¡llegamos nosotros! ¡Ja, ja, ja…!

Yo leo mucho; leí 3.000 libros y leo al Dante, pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, desplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. ¿Ustedes no escuchan las grabaciones hechas «con autorización» de la justicia? Es eso. Es otra lengua. Está delante de una especie de post miseria. Eso. La post miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio”.

Las videograbaciones de las escenas guerrerenses son una muestra de las palabras de Marcola cristalizadas en nuestra realidad nacional.

Hannah Arendt expresó: “La violencia puede destruir el poder pero es completamente incapaz de crearlo”.

22 de febrero de 2024

