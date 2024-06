*La Ciudad Universitaria 2 de la BUAP y los centros del IPN, las principales obras del Gobierno

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes, se reunió con un grupo de columnistas en su despacho del cuarto piso del Edificio Ejecutivo del Centro Integral de Servicios, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, donde en abierta plática se abordaron muchos temas de actualidad.

Definió que las principales obras que dejará en Puebla en la corta administración de dos años, serán la Ciudad Universitaria 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Del IPN, serán el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt), número 20, es decir la Vocacional y la Unidad Profesional Interdisciplinaria (UPII), de nivel licenciaturas en Puebla Capital, además del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (Ciita), en Ciudad Modelo, Municipio de San José Chiapa, para la orientación y el desarrollo de diversas industrias.

Respecto a si buscará nuevamente la gubernatura en el futuro, expresó textualmente: No lo sé. Quiero decirles que en todos los cargos públicos de elección que he tenido siempre me han invitado, así que esperaré…

Se le preguntó su opinión sobre la actuación de los gobernadores que le antecedido desde los años 70 del siglo pasado. Esto fue lo que expuso Sergio Salomón:

-Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara: Un hombre decente, muy conciliador .

-Licenciado Guillermo Jiménez Morales: Le toca darle seguimiento y continuidad, construye muchas bases.

-Licenciado Mariano Piña Olaya: Un hombre de claro oscuros.

-Licenciado Manuel Bartlett Díaz: Un hombre con una gran visión , diseñó la Puebla moderna de hoy.

-Licenciado Melquiades Morales Flores: Un hombre muy inteligente, con mucha sensibilidad política de la buena.

-Licenciado Mario Marín Torres: Un hombre que tenía innovación y visión, pero le faltó decir no.

-Doctor Rafael Moreno Valle Rosas: Un animal político, con visión, trabajo, compromiso, tenía muy claro su proyecto.

-Doctor José Antonio Gali Fayad: Un hombre sensible con poco tiempo para demostrar su capacidad, gentil, de buen trato.

-Maestra Martha Érika Alonso Hidalgo: Una Gobernadora que tristemente no tuvo la oportunidad de demostrar la esencia de ser mujer como la primera Gobernadora de Puebla.

-Doctor Jesús Rodríguez Almeida: Muy corto su plazo.

-Licenciado Guillermo Pacheco Pulido: Le dio estabilidad a Puebla en momentos muy álgidos.

-Licenciado Miguel Barbosa Huerta: Un hombre firme, férreo de convicciones.

-Maestra Ana Lucía Hill Mayoral: Corto plazo.

-Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina: … Su servidor.

. -Licenciado Alejandro Armenta Mier: Creo que va a ser un gran Gobernador, tiene todo para serlo, todos lo conocemos, sabemos que ha buscado mucho alcanzar esa posición y hoy, que tiene la oportunidad, estoy seguro que no la va a desaprovechar.

Hasta aquí las opiniones del Gobernador Céspedes sobre los pasados mandatarios, el actual y el próximo. En la entrevista colectiva, se abordaron diversos temas, de los cuales expuso lo siguiente:

–Hay un buen futuro, vivimos momentos distintos, inéditos, una mujer va a ser Presidenta, hay un partido nuevo, Morena, hay certidumbre, cada quien va a poner su sello, hay que verlo del lado positivo.

-Así lo hizo el PAN, el PRI con esos protocolos a los cuales estamos muy acostumbrados todavía, hoy lo vemos distinto. A unos genera preocupación, a otros les da confianza.

-Miguel Barbosa llega después de gobiernos priístas y panistas, tenía que implementar a la izquierda, a la mejor era extrema, para erradicar muchas de las cosas que había antes, así ha sido con el Presidente Andrés Manuel.

-Implementar una visión de izquierda no tiene que ser tan corrida al centro, había que marcar una diferencia, que han cambiado a Puebla. Lo vimos en la elección.

-Hay muchos expriístas en Morena, como yo. En este tema López Obrador en su libro Gracias, expone el tema de Ricardo Monreal, quien se va del PRI, llega al PRD y es el primer Gobernador de Izquierda. En este tema no hay buenos ni malos. Hay que demostrar en el ejercicio del poder los principios.

–Volkswagen y Audi, empresas alemanas están invirtiendo en Puebla. Ven algo en Puebla, les damos confianza. Lo hacen por algo que no reconocemos los poblanos. No queremos reconocernos en capacidad, gobernabilidad, estabilidad, progreso, mano de obra calificada, calidad de vida, seguridad, hay que apapacharnos el alma y reconocer que hay muchas condiciones. Tenemos que rencontrarnos y reconocernos

–Ser Gobernador no era mi sueño, ni mi meta.

–No he recibido invitación alguna para incorporarme al Gabinete de Claudia Sheinbaum.

-En Puebla ha realizado en año y medio obras por 15 mil millones de pesos exclusivamente con recursos estatales lo que significa un buen manejo presupuestal. Otros han hecho obra con recursos federales, hacerlo con recursos estatales es muy importante.

-La ciudadanía le ha dado su total respaldo y poder a Morena, pero ello significa ser tres veces más responsable.

-Al ser electo Gobernador por el Congreso, mis metas fueron luchar contra la desigualdad, reconciliar a Puebla, así como escuchar y atender a la gente buena, que pide que haya una mejor Puebla, que aman a Puebla.

-En el aspecto de seguridad, se está dando la batalla de manera continua, pese a algunos eventos violentos y letreros que se cuelgan en los puentes, como la mejora salarial a los policías y la coordinación con los 217 municipios del Estado. Espero que los policías no me fallen.

-En mis recorridos y giras, exhorto a los padres de familia a atender las causas que originan la violencia y recomiendo a las familias no ver películas de narcos, no escuchar narco corridos o corridos tumbados y no comprar objetos de dudosa procedencia.

En fin, como dicen las coplas españolas:

Dijo el sabio Salomón

al ver estas elecciones,

han ganado los honrados,

han perdido los ladrones.

Amigo, si alguna vez

naufragas en el ancho mar,

recuerda que existen puertos,

nunca lo debes olvidar.

