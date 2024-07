Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no soltarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…

en cada vuelo,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

Santa Teresa de Calcuta