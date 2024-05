Faltan tres semanas para la elección presidencial. La complejidad del escenario se profundiza. La guerra de encuestas crece. La discusión se calienta. El resultado de los debates ha provocado que los ciudadanos se involucren cada vez más en la promoción de sus favoritos.

En las nueve entidades donde hoy se disputa la titularidad del Poder Ejecutivo, salvo en Tabasco y Chiapas, la oposición tiene alguna oportunidad de ganar. Lo anterior, cobra mayor relevancia, si se toma en cuenta que después del Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato, representan los padrones electorales más grandes del país.

El resultado en estos estados, impactará directamente en la composición del Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados.

Desafortunadamente, cada vez es más claro que muchas encuestadoras venden sus resultados. Recientemente, hemos visto decenas de estudios demoscópicos que, al final del día, fallan en sus pronósticos. Sirven más como propaganda para imponer narrativas y generar percepciones, que como elementos para brindar una descripción objetiva de la realidad.

Ante las terribles fallas que han exhibido en elecciones recientes, con errores de hasta 25 puntos porcentuales, queda claro que ambos bandos –oficialistas y opositores– pueden ganar, señala un análisis elaborado por el MW Goup.

En este contexto, habría que añadir al debate público, un estudio privado, según el cual, la distancia efectiva entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es solo de 8 puntos porcentuales, lo que en realidad se reduce a 4, si consideramos que cada punto que le lograra quitar Gálvez a Sheinbaum, sumaría doble. Ni son los 20 puntos que le dan de ventaja a la candidata de Morena varias empresas, ni es el empate recientemente publicado por Massive Caller.

Ante la confusión que impera, debido a las encuestas tradicionales, vale la pena revisar el Omnibús Académico Electoral 2024, publicado recientemente por Este País, con la finalidad de revisar el contexto y clima de las elecciones, más allá de la típica predicción de resultados.

En primer lugar, según dicho estudio, el 44.7 por ciento de los votantes ya decidió su voto y nadie puede hacerlos cambiar. Caso seguido, un 26.5 por ciento manifestó haber decidido ya, pero también dijo que pondrá atención en las campañas, lo que podría modificar su decisión. Por último, un 17.2 por ciento comentó no haber decidido aún. El 9.3 por ciento restante afirmó no pondré atención a las campañas, ni me interesa la elección.

De un total de aproximadamente 99 millones de votantes, casi 17 millones aún no han definido su voto y 25 millones de personas podrían modificar la decisión que ya tomaron.

Llama la atención que, aun cuando un 45 por ciento piensa que la elección ya está definida y va a ganar Morena, un 46.5 por ciento piensa que la moneda aún está en el aire y puede ganar Xóchitl. Por esta razón, el tercer debate, basado principalmente en el tema de Seguridad, podría definir la orientación del voto de más de una tercera parte del electorado.

Por más que la narrativa oficial intente desincentivar la participación, bajo la narrativa de que este arroz ya se coció o un mero trámite, en realidad, la competencia se cierra día con día, conforme hay mayor interés y participación de la gente.

En segundo lugar, el estudio comenta que una de cada tres personas opina que, en caso de que el voto no favorezca al candidato de Morena, el Presidente no aceptará el resultado y habrá conflicto. Por su parte, casi una de cada dos personas, cree que en caso de que Morena ganara, la oposición no aceptaría el veredicto. Una tercera, en el citado estudio, se augura -desde ambos bandos- un conflicto postelectoral.

Con los datos presentados, MW Group hace las siguientes consideraciones:

Hay competencia real. Puede haber muchos switchers y votos aún no identificados. La elección aún no está decidida. Existe un alto riesgo de que haya tensión y enfrentamientos después de la jornada de votaciones. Dado que un 33.8 por ciento piensa que habrá mucha intervención del crimen organizado en las elecciones, habrá fuertes dudas sobre la legitimidad de los resultados.

Frente a estos desafíos, cabe retomar un último dato del citado estudio. Un 56 por ciento de las personas entrevistadas considera que si mucha más gente de lo normal asiste a votar, el riesgo de que se dé un conflicto postelectoral disminuye, seguramente también, de que solo el crimen decida. Por ello, la sociedad mexicana tiene la última palabra; salir y ejercer masivamente su derecho a decidir libremente.

En México, cada elección, gobierne quien gobierne, enfrentamos los mismos desafíos: el clientelismo, la incidencia del crimen organizado en distintos territorios, el amedrentamiento caciquil o gubernamental, así como la compra del voto por parte de intereses mezquinos de cualquier índole.

Por ello, es indispensable recordar que la capacidad que estos fenómenos tienen, de volverse determinantes respecto al resultado electoral final, disminuye dramáticamente, cuando la ciudadanía sale a votar de manera masiva. ¡Todos a votar el próximo 2 de junio!

RECREACIÓN DE LA BATALLA

El titular del Ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, acompañado de la Presidenta del Patronato del DIF, Gabriela Bonilla, asistió a la escenificación de la Batalla del 5 de Mayo de 1862, realizada por personal de la XXV Zona Militar.

La escenificación tiene el objetivo de rescatar la memoria histórica de México, para mostrar a las nuevas generaciones la capacidad y grandeza de los mexicanos al hacerle frente a los peligros y amenazas de la identidad, libertad e independencia.

También estuvieron presentes el Comandante de la VI Región Militar, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios estatales, alumnas y alumnos de diferentes instituciones educativas y público en general.

ENCUENTRO DE POESÍA SABER SIN FIN

Del miércoles 22 al viernes 24 de mayo se efectuará en Puebla Capital, el VI Encuentro Internacional de Poesía Saber sin fin, organizado en forma conjunta entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el movimiento internacional científico y cultural Saber sin fin.

Aunque faltan por confirmar su asistencia algunos de los escritores provenientes del extranjero, participan literatos y académicos de Argentina, Chile y Estados Unidos. También han asegurado su presencia poetas mexicanas de otras entidades federativas, informó Abel Pérez Rojas.

La reunión literaria se efectuará en el Paraninfo del Edificio Carolino los días miércoles y jueves; el viernes en la Casa de la Bóveda, sede de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Se hablará en torno a la poesía y la promoción de la lectura, la poesía y la singularidad tecnológica, así como la poesía y el cambio en los entornos actuales.

Estarán las escritoras visitantes y un académico, Eugenia Toledo Renner, María Dolores Pliego Domínguez, Nancy Almassio, Adriana Terán y David Keyser.

Las personas interesadas en asistir deberán comunicarse con la Maestra Leticia Díaz Gama, Coordinadora del Círculo de Escritores Saber sin fin, vía WhatsApp al número 52 2221396854

En fin, como escribió Juan Gonzalo Rose, en su poema Encuesta Número III:

¿En qué calle vive usted?

¿Le gustan Proust, Chaplin,

los platos fríos?

¿No se molesta si

le beso el hombro?

[email protected]

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.