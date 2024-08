*Celebración de los 100 años de las relaciones México y Rusia

Por fin y de manera sorpresiva, el gobernador electo Alejandro Armenta Mier dio a conocer, al más puro estilo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, los nombres de los primeros integrantes de su gabinete.

Javier Aquino Limón será Secretario de Bienestar; Ana Laura Altamirano Pérez repite como Secretaria de Desarrollo Rural; Samuel Aguilar Pala es el Secretario de Gobernación y Apolinaria Martínez Arroyo, estará en la Dirección del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

Fueron exhortados los futuros funcionarios a seguir los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar y a trabajar por amor a Puebla, dijo Armenta.

Rodrigo Abdala, Coordinador del Comité de Transición del Gobernador Electo dio a conocer a cuatro nuevos integrantes de las comisiones. Ellos son: Karla López Malo Villalón y Mario Alberto Rincón González en la Comisión de Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo; Máximo Serdán en la Comisión de Cultura e Igualdad y Miguel Ángel de la Rosa Esparza en la Comisión de Entidades de Economía e Infraestructura.

A reserva que el Congreso del Estado, el actual que se va el 15 de septiembre o la próxima Legislatura, reforme la Ley Orgánica del Gobierno con nuevas fusiones y nuevas secretarías, hace un par de semanas Armenta dio a conocer cómo quedará su Gobierno.

La iniciativa de ley que llegará al Congreso deberá contemplar 4 modificaciones a dependencias, cuatro creaciones y dos fusiones. La Jefatura de la Oficina del Gobernador será Jefatura de Gabinete y de Oficina del Gobernador. La Agencia de Energía será la Agencia Estatal de Desarrollo Energético y Cambio Climático y se creará la Agencia Estatal de Turismo.

La Secretaría de Finanzas se transformará en la Secretaría de Planeación de Finanzas y de Administración para optimizar el uso de los recursos presupuestales. Además, se creará la Secretaría de Arte y Cultura para promover el desarrollo cultural y ayudar a los jóvenes y niños a desarrollar respeto y disciplina, alejándolos de problemas disociativos.

Se establecerá la Secretaría de Deporte y Juventud, destacando la inclusión del deporte en todos los segmentos sociales. Las Secretarías de Trabajo y de Economía se fusionarán en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, adoptando una visión promotora para evitar la burocracia. Asimismo, se creará la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar el desarrollo en estos campos.

Habrá una Agencia Promotora Puebla para impulsar la marca Puebla para la reactivación económica, apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y promotores agrícolas. Además, se crearán dos coordinaciones de fomento a la vida municipal: la Coordinación de Planeación Estratégica para el Desarrollo Municipal y la Coordinación Estatal de Estudios Municipales dentro de la Secretaría de Gobernación, para atender el extensionismo universal y fortalecer la organización sociopolítica de los municipios.

Quejas contra IMSS Bienestar

Médicos, enfermeras, paramédicos y especialistas exigen información a IMSS Bienestar por contratos de basificación a la institución, que fueron dados sin conocimiento alguno y a personal que no tiene suficiente experiencia laboral.

El Movimiento de Trabajadores de los Servicios de la Salud Estatal (Motrasesa), expresó su inconformidad por la forma en que el IMSS Bienestar Puebla, expidió los contratos de base a personal médico que no contaba con antigüedad, dejándolos sin participación pese a que en su mayoría cuentan con contratos precarios que no cubren su estabilidad económica ni de seguridad.

Miguel Uriarte, líder del movimiento, explicó que el personal que no fue convocado cuenta con contratos precarios, aproximadamente 2 mil 960, donde sólo gozan de un sueldo que va desde 3 mil 200 pesos mínimo y aguinaldo, sin seguro social, con jornadas largas de trabajo, y en su mayoría estuvieron atendiendo durante la pandemia sin contrato específico de Covid.

El motivo de la exigencia es lograr la estabilidad laboral de médicos, paramédicos y administrativos, que se prometió desde la Presidencia de la República, ya que muchos trabajan en hospitales con contratos temporales, firmando cláusula que condiciona ser o no ser contratado.

A la fecha solo han tenido negativas del Coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Gerónimo Lara.

100 años de Rusia y México

Como parte de la conmemoración del 100 aniversario de las relaciones diplomáticas de México con la Federación Rusa, antiguamente la Unión Soviética, el Movimiento Antorchista Nacional realizó dos conferencias en Ixtapaluca, Estado de México.

Una fue impartida por el líder nacional del antorchismo, Aquiles Córdova Morán en el Auditorio In Xóchitl In Cuícatl, con motivo de la rememoración, la cual dijo, es importante, porque el mundo quiere el multipolarismo, pero tiene que ser una sociedad donde haya una economía estable y que se vea reflejada en el bienestar de toda su población.

Expresó que Rusia y China van a la cabeza de ese mundo nuevo; lo que ellos proponen es un paso adelante y lo tenemos que apoyar, porque es la única manera de generar un mundo mejor.

La otra ponencia fue realizada en el Auditorio Ágora por el analista argentino Christian Lamesa titulada Las Izquierdas Iberoamericanas, los Intereses Populares y el Futuro del Socialismo.

Estuvieron presentes 2 mil antorchistas que acudieron de todo el país, el Consejero de la Embajada de Rusia, Serguéi Parjómenko; la Consejera Ministra de la Embajada de China en México, Wang Huijun y el Embajador de Nicaragua en México Juan Carlos Gutiérrez Madrigal.

Como parte de esta conmemoración fue proyectado un video-mensaje del Embajador de la Federación Rusa en México, Nikolay Sofinskiy, quien recordó que México fue el primero en reconocer a la URSS en todo el hemisferio occidental, hecho que representó un acto histórico de dos naciones que buscaban un cambio social importante.

