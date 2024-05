En la Ciudad de México, en la sede del Club de Periodistas de México, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista (MA), dio a conocer su nuevo libro titulado Intenciones y Resultados, que contiene una extensa crítica al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el análisis de discursos, conferencias y pláticas que abarcan del año 2019 a 2022.

El dirigente dijo que no se trata de algo personal en contra del Presidente ni se tiene la intención de favorecer a sus contrincantes políticos. Tiene intenciones electorales, pero no de votar por un partido u otro, sino para advertir al pueblo de México que elija a quien elija no va a resolver sus problemas.

Córdova Morán advirtió que se debe aprovechar la sensibilización y el interés del pueblo para decirles que el verdadero problema es el sistema económico capitalista. Actualmente, ningún partido político tiene un programa de gobierno coherente en que el pueblo y sus necesidades.

Reiteró que la preocupación del MA es el pueblo de México y sus casi 100 millones de pobres, de acuerdo a cifras serias. Nuestra lucha es contra la pobreza, ese es nuestro enemigo. Si la miseria y la explotación ocurren, es culpa del sistema capitalista agotado y en descomposición, que produce y los fomenta.

Reiteró que mientras así esté organizada la sociedad, la desigualdad y la pobreza seguirán en todo el mundo. Deben verse otras naciones como Rusia o China sin esperar con los brazos cruzados a que ellos cambien de raíz el problema de México, que depende de los mexicanos, razón por la que escribió este libro.

Comentaron el libro el Doctor en Economía, Abel Pérez Zamorano, Catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), quien indicó que esta obra es una prueba irrefutable de la vigencia del análisis materialista-dialéctico; el Vocero Nacional del MA, Homero Aguirre Enríquez, quien recordó los materiales incluidos en el libro responden a 130 ataques o críticas por parte del Presidente en contra de los antorchistas, sin respuestas viscerales, descalificaciones u ofensas a manera de respuesta.

Destacó incluso que el diagnóstico de López Obrador en cuanto a la pobreza y desigualdad era correcto, pero la medicina recetada era equivocada, el problema sigue siendo, la corrupción. Libia Carvajal, Directora de Editorial Esténtor, manifestó que esta obra es continuación del libro De la Esperanza a la Decepción que editaron en 2023.

AYUNTAMIENTO REBASADO

El Grupo Puebla 500 y el Comité de Vecinos del Barrio de Santiago para hacer público la intransigencia del Alcalde Adán Domínguez, para peatonalizar la zona sin tomar en cuenta a los vecinos y beneficiar a la UPAEP.

Un estudio técnico que acreditaba la no factibilidad del proyecto solo lo platicaron con los funcionarios de Bienestar y Movilidad. Ante la omisión del Municipio a través de su consejería jurídica, solicitaron ante el Poder Judicial Federal un amparo para la suspensión de la pretendida obra.

Este recurso contó con el respaldo de 57 vecinos y piden ser escuchados por las autoridades municipales y ante los medios de comunicación presentaron el documento ya que las autoridades no lo creen y hacen algún tipo de obra por las noches.

Finamente Grupo Puebla 500 hace un llamado para que este 2 de junio, reflexionen el voto y no le entreguen la ciudad a quienes ya nos han demostrado en múltiples ocasiones no tener capacidad para la administración pública, ni sensibilidad para escuchar a la ciudadanía.

OCOYUCAN Y LOMAS

El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Ocoyucan, Aristóteles Campos convocó a los presidentes de los Macro Clústers de Lomas de Angelópolis que pertenecen a esa localidad para firmar una serie de compromisos para resolver los temas que preocupan a los ciudadanos de esa zona.

Entre los temas más importantes están: seguridad pública, recolección de basura y disposición final, movilidad y vialidad y agua potable en los que los asistentes se comprometieron a trabajar una vez que Aristóteles Campos asuma el cargo de Presidente Municipal.

Entre los firmantes asistieron los presidentes de clúster Jorge Posada Contreras de Cascatta 2B y Cascatta 1 Oriente; Sergio Rafael Trejo Ávila de Cascatta 1; Marcos Guerrra Leyva de Cascatta 2 A; Juan Manuel Peña Luna de Zona Azul; Ricardo Díaz Rojas de Cascatta Azul y Edgar Díaz Ortega de Gran Cascatta.

DE TODO UN POCO

La salida de Alejandra del Moral no afecta al PRI en nada, sostuvo Alejandro Moreno, Presidente del PRI quien aseguró que la militancia priista del Estado de México está sólida y trabajando para llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia…

Con el respaldo de vecinos, Gerardo Sánchez Aguilar, candidato a Presidente Municipal en Coronango por la alianza PAN y PRD cerró campaña con una caminata en donde llamó a los ciudadanos a darle su voto de confianza el próximo 2 de junio…

A pocos días de la jornada electoral, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para Presidente Municipal de Cañada Morelos, Adrián Epifanio Carrera Rodríguez, realizó una compra de votos durante un juego de béisbol…

En el centro de formación Bravos de Tehuacán se realizaron visorías entre los jóvenes para seleccionar a los más capacitados y dispuestos en el futbol y como invitado especial estuvo Eliseo Flores Iturbide, candidato a la Alcaldía de San Gabriel Chilac por el PAN y PRD…

Néstor Camarillo, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México ofreció 500 mil votos del PRI para llevar a Eduardo Rivera Pérez, candidato a Gobernador al triunfo el próximo 2 de junio, durante el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de Cuetzalan del Progreso, Corizandy Carreón Vázquez…

Lorena Castillo López, candidata de Morena y PT a la Alcaldía de Cuayuca sigue con sus recorridos casa por casa para presentar su propuesta de gobierno municipal, pero el domingo 19 de mayo fue víctima de una agresión verbal, que escaló pues cuando se retiraba, los agresores dispararon sus armas y culpo de los hechos a Nueva Alianza…

Karina Romero Alcalá, candidata a Diputada Local por el Distrito 20, de la coalición Mejor Rumbo Para Puebla reconoció la importancia de sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para resolver la crisis hídrica que se vive en las inspectorías del sur de Puebla Capital…

Garantizar el abasto de medicamentos y hospitales más accesibles para todos, prometió el candidato a Diputado Federal del Distrito 11 por la alianza Fuerza y Corazón por México, José Juan Espinosa Torres.

En fin, como dice la copla flamenca:

No arrolles al pordiosero

ni abuses de su nobleza,

que si tú tienes dinero,

el pobre tiene nobleza

y corazón muy sincero.

