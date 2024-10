* No volveré porque nunca me he ido de la política, espero el momento para actuar

El expresidente municipal de Puebla Capital, Luis Eduardo Paredes Moctezuma, habló en una entrevista de la situación actual de su partido, el PAN, donde expresó que la dirigencia tiene una cerrazón brutal, de que aún es panista y no se ido pese a todo.

En su despacho, no quiso criticar a los anteriores alcaldes, aunque externó sus acciones más relevantes, expuso sus ideas sobre cómo gobernar una ciudad capital, mencionó su legado que está a la vista de todos y externó sus opiniones sobre lo que piensa de Alejandro Armenta y José ‘Pepe’ Chedraui, de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

En la entrevista, Paredes Moctezuma expresó lo siguiente:

-El PAN padece de varios males, los más significativos son una brutal mediocridad de sus dirigentes , la cerrazón a la ciudadanía decepcionando a quienes siempre le votaron y camarillas que se han adueñado de sus órganos directivos.

– Sigo siendo panista luego de haber sido expulsado por unanimidad de los comités municipal, estatal y nacional. Lo que argumentaron, calumnias y chismes, no pudo sostenerse ante tribunales serios que me encontraron inocente.

-El Tepjf ordenó al partido restituirme todos mis derechos. Sigo siendo panista, pero ajeno a las camarillas que lo controlan. Mantengo relación con distinguidos e influyentes panistas y vendrán o están llegando, mejores tiempos y ocasiones.

-El legado del alcalde Luis Paredes está ahí, aún columnistas que criticaron acremente a mi persona y a mi gobierno, reconocen lo que ha quedado. Mucho de la tarea del gobernante tiene que ver con lo que sucede cuando deja el cargo.

-Tardaron en ver para que servía el Juárez-Serdán que se conserva sin baches el pavimento original y nunca se ha inundado ni se inundará. La concesión del alumbrado hubo de ser retomada por Blanca Alcalá luego de que la ciudad se le apagó a Enrique Doger y permanece hasta la fecha. Las iluminaciones de los principales monumentos se mantienen desde que las iniciamos en 2002, marcaron pauta para la apertura de terrazas.

-Las fuentes en el zócalo siguen siendo motivo de regocijo para la gente. La remodelación de los pavimentos de Palafox y la 2 norte que permitieron expandir el servicio de los restaurantes ahí establecidos incrementaron el atractivo de la ciudad para propios y visitantes e incitaron acciones similares en otros sitios, señaladamente el Barrio del Artista.

-El Ángel Custodio, que ya identifica a la Puebla contemporánea. El Plan Estratégico 2031, que en mucho fue guía para Rafael Moreno Valle Rosas.

Relación de respeto con MMF

-Mi relación con el exgobernador Melquiades Morales Flores fue respetuosa y cordial. La obra del Juárez-Serdán es muestra palpable de lo que afirmo al respecto. Se realizó íntegramente por el Ayuntamiento con pleno respeto del Gobierno del Estado. Así fue en general en todos los aspectos.

-El gobernador Armenta llega empoderado. Al inicio de su campaña habló del futuro y eso me causó magnífica impresión, requiere que se le planteen y asuma proyectos con visión de futuro que marquen su gestión como la de un gran transformador.

– Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son remanentes del PRI de Calles y Cárdenas, son lo mismo y son los mismos fanáticos incompetentes aplicados a arruinar a México.

son remanentes del PRI de Calles y Cárdenas, son lo mismo y son los mismos fanáticos incompetentes aplicados a arruinar a México. -Tuve un fantástico exilio recorriendo como mochilero casi toda Iberoamérica. Culturas, pueblos, ciudades, selvas, desiertos, montañas, ríos, mares, fue una bendición, también tuve entonces momento y ocasión para reflexionar sobre la naturaleza Humana.

Interrogado sobre las auténticas necesidades de Puebla Capital, el arquitecto Paredes respondió que más allá de las necesidades inmediatas y de los planes tecno burocráticos no comprensibles ni para las autoridades, es preciso plantear e iniciar acciones técnicas y jurídicas que permitan a lo largo del tiempo un profundo mejoramiento de los espacios urbanos, de su infraestructura, equipamiento y servicios pensando no sólo en el hoy, sino en la Puebla de dentro de 10, 20, 50 años.

“En general a los alcaldes les da miedo emprender ese tipo de acciones porque suelen ser polémicas, ya lo viví… no hay urbanismo sin conflicto. Se requiere un fuerte apoyo político y como dije entonces: Coco y huevos”, declaró.

Sobre si existe en la actualidad una corriente paredista en la política aldeana, respondió que mantiene amistad y colaboración con muchos panistas en Puebla Capital y en todo el Estado, tiene contactos a nivel nacional e internacional. No es una corriente como suelen plantearse, pero hay con qué.

Respecto a volver a la política poblana, con énfasis expresó: “No volveré porque nunca me he ido, estoy activo, influyo y espero el momento oportuno para actuar en lo que vaya resultando necesario y pertinente, en lo técnico, en lo intelectual y en lo político”.

Los alcaldes de Puebla

Sobre la actuación de sus antecesores y sucesores alcaldes de Puebla capital, respondió de la siguiente manera:

“No es pertinente opinar sobre las gestiones de quienes ocuparon la misma posición que yo, aunque en diferentes tiempos y circunstancias, pero puedo comentar algunas acciones significativas”.

Jorge Murad, con el decidido apoyo del gobernador Guillermo Jiménez Morales rescató y dignificó al Centro Histórico, hizo la CAPU, Central de Abastos, mercados de apoyo.

Marco Antonio Rojas construyó dos viaductos, Esteban de Antuñano y Vicente Suárez, ambos contribuyen positivamente a la movilidad en el Área Metropolitana.

Gabriel Hinojosa tuvo el gran mérito de lanzarse y ser el primer alcalde no perteneciente al PRI, cuando este era aún el partido hegemónico y el gobernador era Manuel Bartlett.

Enrique Doger realizó obras que quisieron emular al Juárez-Serdán; tímidos el de Amalucan y el de Boulevard Atlixco y Zavaleta; el de Atlixcáyotl y Juan Pablo hubo de ser demolido.

Blanca Alcalá, resalta el parque de la Laguna de Chapulco.

Eduardo Rivera, en sus dos gobiernos prometió pavimentar 1000 calles, eso lo hace cualquiera aunque no cumplió sus metas. No tiene visión de futuro, el actual escándalo no le deja bien parado.

Antonio Gali y Luis Bank, estuvieron colgados de la visión y de los recursos de Rafael Moreno Valle Rosas, contribuyeron a dar a Puebla imagen de prosperidad, atrajeron talento e inversión.

Claudia Rivera peleó denodadamente con el gobernador Miguel Barbosa; nada más que recordar.

Adán Domínguez, cargará con los errores de Rivera, puede ser el chivo expiatorio.

José Chedraui, lidiará con los puros de Morena, requiere de fuerte apoyo del gobernador Alejandro Armenta.

Finalmente manifestó que sigue sigo haciendo lo que he hecho siempre, arquitectura, urbanismo y política, además de disfrutar mucho sus tareas y sus días con la familia y amigos.

En síntesis, ahí está y sigue el expresidente Municipal Luis Eduardo Paredes Moctezuma.

En fin, como escribió José Recek Sade (Puebla, 1923-1979), en su Corrido de Puebla:

Puebla la de los conventos

y enladrilladas casonas.

¡Ay, Puebla de las leyendas,

los duelos y las tizonas!

Porque en tus calles pregonan

de dos espadas los filos.

“Ojos que miráis serenos,

ojos que miráis tranquilos…”.

Quinientos cincuenta cuatro

y año de gracias del mil,

cayó Gutierre Cetina

vestido de oro y marfil. José Recek Sade

