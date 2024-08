*Sergio Salomón y Lilia Cedillo pasarán a la historia educativa de Puebla

Todo inició a las 9.30 de la mañana del 14 de agosto de 2024. Periodistas, dueños de medios, funcionarios y consejeros, fueron invitados y citados en la explanada de la Arena BUAP. Transportes universitarios de todos tamaños y algunos de tipo ejecutivo se abordaron y se fueron a la Ciudad Universitaria 2 (CU 2), ubicada en la Junta Auxiliar San Pedro Zacachimalpa de Puebla Capital.

Fueron 40 minutos de viaje. La inauguración del Ecocampus Valsequillo de CU 2, estaba anunciada a las 11 de la mañana. El regreso fue a las 2 de la tarde, bajo un sol ardiente.

Al pasar por la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, un anuncio ominoso que después sería la comidilla del día entre los presentes a la inauguración, principalmente empresarios, políticos y periodistas a favor y en contra, fue el nombre del mercado: Lic. Mario Marín Torres, dibujado en la fachada y con letras grandes.

Desde temprana hora, el ambiente festivo invadió el Ecocampus, con actividades que incluyeron a los tenores de la BUAP, el Ballet Folklórico, demostraciones deportivas, humo de colores, azul, verde y tonos amarillos y un alebrije gigante que avanza al ritmo de la música de la Orquesta Sinfónica de la BUAP y los grupos de danza y teatro del Complejo Cultural Universitario.

La compañía titular de teatro del CCU, también participó con una presentación especial para los nuevos estudiantes. Además, los estudiantes organizaron una demostración de box en los alrededores del campus, y las unidades deportivas de la BUAP demostraron diversas actividades.

Al llegar y después del acomodo en cientos de sillas ya muchas ocupadas por estudiantes y vecinos del lugar, donde un gigantesco techo protegía a los invitados. La espera seguía, mientras la televisión de la BUAP y de SICOM del Gobierno del Estado, enlazadas realizaban entrevistas al por mayor a funcionarios universitarios que transmitían en gigantescas pantallas.

Destacó el hecho de que por la televisión transmiten sendas entrevistas con tres trabajadores que estuvieron en la construcción y que ahora son estudiantes de la BUAP. Son alumnos de Derecho, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Veterinaria, quienes “con sus manos construyeron el futuro de sus compañeros”. Ellos son Cesar Jonathan, Fernando y Leonardo.

Mientras, había reparto de botellas de agua, tarjetas postales de CU 2 BUAP con la foto de escultura del artista cubano Carlos Luna “Lobo BUAP, un nuevo comienzo” con el siguiente texto:

“Este lobo tiene dos lados: el clásico, que nos recuerda a la BUAP centenaria, con todo su prestigio e historia y el moderno, que simboliza a la Universidad abierta al cambio. Como los lobos, los universitarios somos empáticos, con objetivos claros y líderes. Cuando levantes la cabeza para verlo, recuerda con orgullo que eres un lobo BUAP”.

Hubo regalo de lápices que en lugar de goma tenían semillas cubiertas por plástico de las más diversas especies, albahaca, espinaca, etc., con papel con instrucciones: Utilízalo y cuando esté pequeño ponlo en una maceta, agrega agua, ponlo al sol y en unos días verás una plantita nacer.

También distribuyeron entre las personas que ya no cabían en la zona techada, sombreros azules y café claro con la insignia BUAP CU 2, del tipo de uso para el desierto y que cubren el cuello posterior, que no alcanzaron para todos los presentes.

Como es costumbre había pláticas entre los presentes, consulta de celulares, envío de mensajes, charlas telefónicas. Los temas recurrentes eran los impresionantes edificios de CU 2, los gabinetes de Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta y la liberación del exgobernador Mario Marín Torres.

El presidium y las banderas

A las 11.30 de una mañana soleada, a la CU 2, llegó el Gobernador Sergio Salomón Céspedes, acompañado de la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo; de Gabriela Bonilla, a quien todo mundo llama Gaby, su esposa; el Secretario de Educación Pública, Jorge Estefan Chidiac; el Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón; todos ellos sospechosamente todos vestidos de pantalón negro y camisa blanca con letras estampadas de CU 2 BUAP y en el hombro una hoja verde, símbolo del medio ambiente.

Disentían en los colores Celina Peña Guzmán, representante de Alejandro Armenta y futura Secretaría de Humanidades, Tecnología, Ciencia e Innovación; el Alcalde Sustituto de Puebla Capital, Adán Domínguez Sánchez; el Presidente Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Juan Carlos Jiménez Jiménez y como representante de AMLO y de la titular de la SEP federal, Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría. El Mandatario y su comitiva develaron la gigantesca estatua del lobo plateado, realizaron la siembra simbólica y el riego de un árbol, un encino, donde BUAP ratifica su compromiso por restaurar el medio ambiente y mejorar el entorno.

Enterraron una capsula del tiempo con listas de los primeros alumnos y maestros, un playlist de canciones, los proyectos de investigación, un peluche del lobo BUAP, llaveros y otros objetos que serán desenterrados cuando egrese la primera generación del Ecocampus Valsequillo. Luego la comitiva realizó un recorrido por los edificios y tuvieron contacto con estudiantes.

Luego se dirigió la comitiva a la zona techada y atrás del presídium colocaron tres banderas, la mexicana, del Estado de Puebla y de la BUAP. A las 12.10 de la tarde empezó el acto oficial de inauguración.

Emocionado el Gobernador al hacer uso de la palabra, cuando dijo se me arrugó el corazón cuando supe cuántos estudiantes son rechazados de la BUAP y no tienen dinero para el pago de colegiaturas. No tienen Plan B.

El discurso del Gobernador recalcó que se brindan más oportunidades a los jóvenes para que tengan una educación superior, este complejo es símbolo de una Puebla unida, de progreso y que construye el futuro de las siguientes generaciones.

La CU 2 se convierte en una verdadera plataforma que incrementará la oferta educativa para más de 26 mil jóvenes, lo que fortalecerá la capacidad para formar a los líderes que Puebla y el país necesitan.

El Mandatario estatal reiteró su respeto absoluto a la autonomía de la BUAP e indicó que se trata de un proyecto de la institución y del Consejo Universitario, al que el estado se sumó con recursos y acompañamiento. Recordó que los trabajos de la primera etapa de CU 2 se realizaron en un tiempo récord de 8 meses y antes de fin de año quedará totalmente concluida.

Puebla, consideró, es el único estado que invierte a la par con universidades autónomas sin compromiso alguno, “nos sumamos con dinero del pueblo, eso cuenta mucho, y vale el doble cuando se invierte en los hijos del pueblo”.

Su administración apoyará al sector educativo con mil nuevas aulas en distintos niveles, el incremento al salario de maestros estatales, que implica la aportación de 3 mil millones de pesos y en general se destinan más de 18 mil millones de pesos en inversión pública en el actual Gobierno Estatal.

Sergio Salomón reconoció el trabajo del Secretario general de la BUAP, José Manuel Alonso, con quien mantiene una amistad de muchos años. Cuando Sergio salomón fue alcalde de Tepeaca y Diputado Local por ese distrito, consiguió como parte de gestión legislativa, los campus de la BUAP en Acatzingo y Tepeaca.

Alonso fue determinante, para la primera reunión del Gobernador con la Rectora Cedillo. El resto es ya parte de la historia.

La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez expresó que CU 2 es un compromiso cumplido gracias a la voluntad de la institución, así como del Gobierno que encabeza Sergio Salomón, el cual ha evidenciado que apuesta por la educación y que tiene como prioridad garantizar el futuro profesional de la juventud.

En esta primera etapa fueron entregados la planta de tratamiento y siete edificios que albergan 75 aulas, 28 laboratorios de computación y 14 de ciencias, biblioteca, espacios administrativos, zona de comedor, así como las unidades médicas de atención primaria y psicológica.

Puntualizó que la segunda etapa de CU2, que será inaugurada en diciembre, contempla 4 edificios para laboratorios. En total la inversión fue de mil 200 millones de pesos, repartidos por partes iguales entre Gobierno y Universidad.

Curiosidades y personajes presentes

No faltó quien llegara tarde, con los problemas para acomodar personajes de los organizadores, pero audazmente algunos tenían sembrados empleados para colocarlos.

Muy destacada la presencia del Arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa y del ex Gobernador Melquiades Morales Flores. Ambos muy saludados por los presentes, al igual que los representantes de los poderes Legislativo y judicial, el sector privado y los medios de comunicación. Estuvieron presentes los rectores de otras universidades, tanto públicas como privadas.

El Presidente Auxiliar de Zacachimalpa es egresado de la BUAP. Ya tendrá que presumir a sus nietos. Por lo pronto el Gobernador Sergio Salomón pasa a la historia de Puebla y Lilia Cedillo también y sin decirlo, amarra su reelección por otros cuatro años.

La primera etapa de CU 2 tiene 7 edificios, donde se ofertan 27 programas de licenciatura de las áreas de Ingenierías, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales. A futuro se tiene programada la instauración de 10 programas de posgrados.

Otra de las misiones de la BUAP en esa zona será preservar y mejorar las condiciones del Parque Estatal Humedal Valsequillo y contar con un Parque Temático Universitario para la preservación del medio ambiente y la realización de actividades deportivas y de esparcimiento.

Los más viejos de la comarca no recuerdan haber escuchado antes porras de los universitarios para el Gobernador. Resonaba fuerte la frase: “Gobernador, gracias amigo, la BUAP está contigo”.

Ingenierías y Ciencias Naturales, Ecocampus Valsequillo. Ciudad Universitaria 2, está situada en el kilómetro 1.7 de la Carretera San Baltazar Tetela- San Pedro Zacachimalpa. La dirección oficial es calle Heberto Rodríguez 119, Colonia San Antonio Toluquilla.

El titular del Centro INAH Puebla, Manuel Villarruel Vázquez estuvo presente y es que durante la construcción de CU2, supervisaron los trabajos, encontrando restos antropológicos en la zona de Valsequillo. Estos hallazgos, que incluyen vasijas y edificaciones que datan del año 900 a 1,200 D.C., serán exhibidos en un Museo de Sitio que se establecerá en el nuevo campus.

Se cuenta con una planta de tratamiento de agua, ya que se va a reutilizar para no perforar un pozo, generó más de mil empleos temporales, con lo que el mismo número de familias se vieron beneficiados con ingresos.

Utiliza energía eléctrica renovable en su totalidad, ya que cada uno de los edificios tiene paneles solares para su iluminación y funcionamiento. Además, se han previsto amplios espacios de áreas naturales y reforestación.

Se develó una placa conmemorativa en el Edificio Multiaulas (EMA) número 7.

“A veces, cuando Dios da”, expresó el gobernador en su discurso, “hasta las cubetas manda”, al referirse a la construcción de CU 2.

La primera piedra se colocó el 3 de octubre de 2023. Durante el evento, la rectora Lilia Cedillo subrayó que el proyecto representa un compromiso tanto para aumentar las oportunidades de estudio de los poblanos como para proteger el medio ambiente. En la ceremonia también estuvieron presentes el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el entonces Presidente Municipal Eduardo Rivera Pérez.

La CU 1 se construyó en 1969

En su discurso, emocionado, el Gobernador hizo hincapié en que 50 años después de la primera Ciudad Universitaria en Puebla, ahora CU 2 abre sus puertas, con una apuesta por la educación pública como base para una educación justa e igualitaria.

Vale la pena recordar que el Edificio Carolino estaba lleno de escuelas en 1964 y la universidad estaba imposibilitada para realizar una Ciudad Universitaria. El Gobernador Interino Aarón Merino Fernández sumó a la Fundación Mary Street Jenkins y consiguió también el respaldo económico. La CU 1 se inauguró el 25 de enero de 1969 tras 5 años de construcción. Tuvo un costo de 62 millones 546 mil 847 pesos. También se puso en marcha la preparatoria Benito Juárez.

Al final de cuentas, el 14 de agosto marca ya un antes y un después para Puebla Capital y sobre todo la zona sur, ya que hay un Plan B y oportunidades de estudio para universitarios, además la movilidad, vivienda, comercio y más plusvalía en San Pedro Zacachimalpa.

El reto de los futuros gobiernos, el Municipal de José Chedraui Bidub y el estatal de Alejandro Armenta Mier, será estructurar los proyectos que ayuden a un mejor flujo vial, seguridad y crecimiento ordenado.

Finalmente, en lugar del habitual poema, como escribió Lilia Cedillo Ramírez en su página de Facebook:

CU2 es mucho más que un sueño hecho realidad. Es un proyecto tangible que tuvimos para poder crecer y que más jóvenes de Puebla tuvieran la oportunidad de cursar sus estudios universitarios.

que tuvimos para poder crecer y que más jóvenes de Puebla tuvieran la oportunidad de cursar sus estudios universitarios. CU2 es mucho más que un lugar, es el corazón que latirá desde hoy hacia el futuro junto a quienes quieren superarse y cambiar su vida.

junto a quienes quieren superarse y cambiar su vida. CU2 es el espacio donde converge nuestra universidad y el apoyo incondicional del gobierno estatal y federal para beneficio de nuestros estudiantes.

para beneficio de nuestros estudiantes. CU2 son los cientos de trabajadores, estudiantes y docentes que día a día trabajaron para que llegara este día.

que día a día trabajaron para que llegara este día. CU2 es, desde hoy, el futuro de BUAP.

